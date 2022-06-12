Праздники Троицы: красивые картинки-поздравления с Зелеными праздниками

В 2022 году праздник Троицы празднуют 12 июня. Хотя следующий день обычно был государственным выходным, но в этом году, в связи с войной, выходной был отменен. Впрочем, это не отрицает тот факт, что на многих территориях Украины благодаря ВСУ мы можем почувствовать радость праздника.

Поскольку 20% украинских территорий временно оккупированы российскими захватчиками, многие украинцы не смогут традиционно отпраздновать Зеленые праздники и украсить свои дома зеленью. Надеемся, что в следующем году все христиане на своей родной земле смогут свободно побывать в родной церкви и проникнуться духом одного из самых больших календарных праздников года.

Интересно Троица или Зеленые праздники: традиции и приметы, придерживаемые христианами

В этот день украинцы не только идут в церковь на праздничные литургии, но и украшают свои дома ветвями клена, липы, акации, береста, ясеня, ореха и дуба. А в домах пола устилают травой, среди которой может быть чабрец, осока, любисток, татарское зелье (аир). Эти традиции могут существенно отличаться в разных регионах страны.

Чтобы поднять настроение своим родным, друзьям, коллегам в столь сложное время, предлагаем вам несколько красивых картинок. Пусть радостью будут наполнены не только ваши сердца, но и ваши родные.

Троица-2022: картинки-поздравления

Картинки с Троицей 2022

Зеленые праздники 2022: картинки-поздравления

Поздравления с Зелеными праздниками 2022

Троица 2022 в Украине: открытки и поздравления

С Троицей!

Троицу в 2022 году празднуют 12 июня

Поздравляю с Троицей: картинки-поздравления

Поздравляю с Троицей: картинки-поздравления