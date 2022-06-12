Оскільки 20% українських територій тимчасово окуповані російськими загарбниками, чимало українців не зможуть традиційно відсвяткувати Зелені свята та прикрасити свої домівки зеленню. Маємо надію, що наступного року усі християни на своїй рідній землі зможуть вільно побувати у рідній церкві та пройнятись духом одного з найбільших календарних свят року.

Цікаво Трійця або Зелені свята: традиції та прикмети, яких дотримуються християни

У цей день українці не лише йдуть до церкви на святкові літургії, а й прикрашають свої будинки гілками клена, липи, акації, береста, ясеня, горіха та дуба. А в будинках долівки встеляють травою, серед якої може бути чебрець, осока, любисток, татарське зілля (лепеха). Ці традиції можуть суттєво відрізнятись у різних регіонах країни.

Аби підняти настрій своїм рідним, друзям, колегам у такий складний час, пропонуємо вам кілька красивих картинок. Нехай радістю будуть наповнені не лише ваші серця, а й ваших рідних.

Трійця-2022: картинки-привітання

Картинки з Трійцею 2022

Зелені свята 2022: картинки-привітання

Привітання з Зеленими святами 2022

Трійця 2022 в Україні: листівки та привітання

З Трійцею!

Трійцю у 2022 році святкують 12 червня

Вітаю з Трійцею: картинки-привітання

Вітаю з Трійцею: картинки-привітання