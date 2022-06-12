У 2022 році Трійцю християни вшановують 12 червня. Це унікальне й давнє свято, сповнене українським колоритом. Зелені свята вважаються такою ж важливою подією у християнському світі, як Пасха і Різдво, адже входять у список 12 найбільших свят церковного календаря.
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Трійця 2022: що відомо про традиції свята
Зазвичай літній цикл церковних свят починається саме Трійцею, втім, цього року першим "йшло" Вознесіння, яке ми святкували 2 червня. Назва свята Трійця пішла від сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Тобто це означає появу Бога перед людьми у трьох іпостасях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Бога-Святого Духа.
На церковних службах священнослужителі одягають свої найкращі ризи, особливо зеленого кольору, якщо вони у них є. Також наприкінці служби священники можуть окропити людей священною водою або зробити миропомазання для вірян.
Згідно з традиціями, Зелені свята символізують культ рослинності, адже віряни прикрашають свої будинки зеленню. Зазвичай біля дверей ставлять молоді кленові гілки з листям, а в будинку на підлогу в усіх кімнатах розкидали татариння – лепеху звичайну. Церкви також прикрашають зеленню і часто залишають для вірян цілий оберемок лепехи – в такому випадку одну з них можна взяти з храму додому.
Традиції Трійці: прикрашання зеленню / Фото Pixabay
Також вважають, що у цей день всі рослини наділені цілющими здатностями, тому жінки зазвичай збирали різноманітні трави, які вже до цього часу забуяли у лісах та на полях. Існували вірування, що душі померлих на Трійцю повертаються на землю і можуть сховатись у траві, тож її намагались не топтати.
Зокрема на Зелені свята було популярно приходити свататись, адже цей час вважали найбільш сприятливим і вдалим для освідчення у коханні. Вірили, що шлюб обов'язково буде щасливим, а всі діти народжені у ньому – здоровими.
Прикмети на Трійцю 2022
- На Зелені свята похмура погода й дощить – буде гарний багатий врожай.
- Якщо після дощу на Трійцю вийшло сонце – тепла погода буде весь тиждень.
- На небі зірки видно на Трійцю – наступного дня буде вітряно.
- Спека на Трійцю – літо пройде із засухами.
- Зозуля кує на Трійцю – треба садити льон.
Прикмети на Трійцю 2022 / Фото Pixabay
Що не можна робити на Трійцю
- На Зелені свята заборонено купатись у водоймах, можна буде лише після Івана Купала;
- Як і в будь-яке інше релігійне свято, не можна в цей день прибирати, багато готувати, займатись роботою на вулиці;
- Також заборонено займатись шиттям чи в'язанням.
- Особлива заборона на Зелені свята стосується рослин. Не рубайте і не спилюйте сьогодні дерев, адже це може призвести до великого нещастя.
- У такий світлий день варто уникати негативних емоцій або ж стримувати їх. Відпустіть зло зі свого серця та наповніть його добром і радістю.
- Оскільки Україна зараз переживає війну і російські загарбники знищують території і людей, помоліться за наших захисників та попросіть у Бога захисту для усієї України.