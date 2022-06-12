У 2022 році Трійцю християни вшановують 12 червня. Це унікальне й давнє свято, сповнене українським колоритом. Зелені свята вважаються такою ж важливою подією у християнському світі, як Пасха і Різдво, адже входять у список 12 найбільших свят церковного календаря.

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Трійця 2022: що відомо про традиції свята

Зазвичай літній цикл церковних свят починається саме Трійцею, втім, цього року першим "йшло" Вознесіння, яке ми святкували 2 червня. Назва свята Трійця пішла від сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Тобто це означає появу Бога перед людьми у трьох іпостасях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Бога-Святого Духа.

На церковних службах священнослужителі одягають свої найкращі ризи, особливо зеленого кольору, якщо вони у них є. Також наприкінці служби священники можуть окропити людей священною водою або зробити миропомазання для вірян.

Згідно з традиціями, Зелені свята символізують культ рослинності, адже віряни прикрашають свої будинки зеленню. Зазвичай біля дверей ставлять молоді кленові гілки з листям, а в будинку на підлогу в усіх кімнатах розкидали татариння – лепеху звичайну. Церкви також прикрашають зеленню і часто залишають для вірян цілий оберемок лепехи – в такому випадку одну з них можна взяти з храму додому.



Традиції Трійці: прикрашання зеленню / Фото Pixabay

Також вважають, що у цей день всі рослини наділені цілющими здатностями, тому жінки зазвичай збирали різноманітні трави, які вже до цього часу забуяли у лісах та на полях. Існували вірування, що душі померлих на Трійцю повертаються на землю і можуть сховатись у траві, тож її намагались не топтати.

Зокрема на Зелені свята було популярно приходити свататись, адже цей час вважали найбільш сприятливим і вдалим для освідчення у коханні. Вірили, що шлюб обов'язково буде щасливим, а всі діти народжені у ньому – здоровими.

Прикмети на Трійцю 2022

На Зелені свята похмура погода й дощить – буде гарний багатий врожай.

Якщо після дощу на Трійцю вийшло сонце – тепла погода буде весь тиждень.

На небі зірки видно на Трійцю – наступного дня буде вітряно.

Спека на Трійцю – літо пройде із засухами.

Зозуля кує на Трійцю – треба садити льон.



Прикмети на Трійцю 2022 / Фото Pixabay

Що не можна робити на Трійцю