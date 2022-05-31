У червні 2022 року українці матимуть менше вихідних, аніж зазвичай. Традиційні для мирного часу вихідні 13 та 28 червня будуть робочими. Все через війну в Україні – відповідне рішення пояснили законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

До слова Українці матимуть менше вихідних у червні: усе через війну

Тому якщо святковий день припадає на вихідний на наступний день його не переносять. Відтак, цьогоріч українці не матимуть вихідних:

13 червня (понеділок після Трійці);

28 червня (День Конституції).

Загалом, у червні 2022 року буде 8 офіційних вихідних, а працювати доведеться 22 робочі дні.

Щодо свят, то Україна 2 червня відзначатиме християнське свято Вознесіння, 11 червня буде Троїцька поминальна субота (Батьківська субота), 12 червня – свято Трійці, а 20 червня – початок Петрового посту. Наприкінці місяця, 28 червня, буде державне свято – День Конституції України.



Конституція України / Фото з відкритих джерел

Календар свят у червні 2022