У червні 2022 року українці матимуть менше вихідних, аніж зазвичай. Традиційні для мирного часу вихідні 13 та 28 червня будуть робочими. Все через війну в Україні – відповідне рішення пояснили законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.
До слова Українці матимуть менше вихідних у червні: усе через війну
Тому якщо святковий день припадає на вихідний на наступний день його не переносять. Відтак, цьогоріч українці не матимуть вихідних:
- 13 червня (понеділок після Трійці);
- 28 червня (День Конституції).
Загалом, у червні 2022 року буде 8 офіційних вихідних, а працювати доведеться 22 робочі дні.
Щодо свят, то Україна 2 червня відзначатиме християнське свято Вознесіння, 11 червня буде Троїцька поминальна субота (Батьківська субота), 12 червня – свято Трійці, а 20 червня – початок Петрового посту. Наприкінці місяця, 28 червня, буде державне свято – День Конституції України.
Конституція України / Фото з відкритих джерел
Календар свят у червні 2022
- 1 червня – День захисту дітей, Всесвітній день батьків
- 2 червня – Вознесіння Господнє
- 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, День господарських судів
- 5 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день довкілля
- 6 червня – День журналіста
- 8 червня – Всесвітній день океанів
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 12 червня – День працівників легкої промисловості, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку, Трійця
- 14 червня – Всесвітній день донора
- 15 червня – День захисту людей похилого віку
- 16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів
- 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
- 18 червня – День дільничного інспектора поліції
- 19 червня – День медичного працівника, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, День фермера, День батька
- 20 червня – Всесвітній день біженців
- 21 червня – День літнього сонцестояння
- 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
- 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України
- 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України
- 26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 28 червня – День Конституції України