У червні 2022 року українці матимуть менше вихідних, аніж зазвичай. Традиційні для мирного часу вихідні 13 та 28 червня будуть робочими. Все через війну в Україні – відповідне рішення пояснили законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

До слова Українці матимуть менше вихідних у червні: усе через війну

Тому якщо святковий день припадає на вихідний на наступний день його не переносять. Відтак, цьогоріч українці не матимуть вихідних:

  • 13 червня (понеділок після Трійці);
  • 28 червня (День Конституції).

Загалом, у червні 2022 року буде 8 офіційних вихідних, а працювати доведеться 22 робочі дні.

Щодо свят, то Україна 2 червня відзначатиме християнське свято Вознесіння, 11 червня буде Троїцька поминальна субота (Батьківська субота), 12 червня – свято Трійці, а 20 червня – початок Петрового посту. Наприкінці місяця, 28 червня, буде державне свято – День Конституції України.

Конституція
Конституція України / Фото з відкритих джерел

Календар свят у червні 2022

  • 1 червня – День захисту дітей, Всесвітній день батьків
  • 2 червня – Вознесіння Господнє
  • 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, День господарських судів
  • 5 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Всесвітній день довкілля
  • 6 червня – День журналіста
  • 8 червня – Всесвітній день океанів
  • 9 червня – Міжнародний день друзів
  • 12 червня – День працівників легкої промисловості, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку, Трійця
  • 14 червня – Всесвітній день донора
  • 15 червня – День захисту людей похилого віку
  • 16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
  • 18 червня – День дільничного інспектора поліції
  • 19 червня – День медичного працівника, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, День фермера, День батька
  • 20 червня – Всесвітній день біженців
  • 21 червня – День літнього сонцестояння
  • 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
  • 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України
  • 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України
  • 26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
  • 28 червня – День Конституції України