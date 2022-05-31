В июне 2022 года у украинцев будет меньше выходных, чем обычно. Традиционные для мирного времени выходные 13 и 28 июня будут работать. Все из-за войны в Украине – соответствующее решение объяснили законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения.
К слову , у Украинцев будет меньше выходных в июне: все из-за войны
Поэтому если праздничный день выпадает на выходной на следующий день его не переносят. Следовательно, в этом году у украинцев нет выходных:
- 13 июня (понедельник после Троицы);
- 28 июня (День Конституции).
В общем, в июне 2022 года будет 8 официальных выходных, а работать придется 22 рабочих дня.
Что касается праздников, то Украина 2 июня будет отмечать христианский праздник Вознесения, 11 июня будет Троицкая поминальная суббота (Родительская суббота), 12 июня – праздник Троицы, а 20 июня – начало Петра. В конце месяца, 28 июня, будет государственный праздник – День Конституции Украины.
Конституция Украины / Фото из открытых источников
Календарь праздников в июне 2022
- 1 июня – День защиты детей, Всемирный день родителей
- 2 июня – Вознесение Господне
- 4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов
- 5 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Всемирный день окружающей среды
- 6 июня – День журналиста
- 8 июня – Всемирный день океанов
- 9 июня – Международный день друзей
- 12 июня – День работников легкой промышленности, Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка, Троица
- 14 июня – Всемирный день донора
- 15 июня – День защиты пожилых людей
- 16 июня – Международный день семейных денежных переводов
- 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня – День участкового инспектора полиции
- 19 июня – День медицинского работника, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, День фермера, День отца
- 20 июня – Всемирный день беженцев
- 21 июня – День летнего солнцестояния
- 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине
- 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
- 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины
- 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконное обращение
- 28 июня – День Конституции Украины