В 2022 году Троицу христиане чествуют 12 июня. Это уникальный и давний праздник, исполненный украинским колоритом. Зеленые праздники считаются таким же важным событием в христианском мире, как Пасха и Рождество, ведь входят в список 12 величайших праздников церковного календаря.

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Троица 2022: что известно о традициях праздника

Обычно летний цикл церковных праздников начинается именно Троицей, впрочем, в этом году первым "шло" Вознесение, которое мы праздновали 2 июня. Название праздника Троицы произошло от восхождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. То есть это означает появление Бога перед людьми в трех ипостасях как святой Троице: в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.

На церковных службах священнослужители одевают свои лучшие ризы, особенно зеленого цвета, если они у них есть. Также в конце службы священники могут окропить людей священной водой или совершить миропомазание для верующих.

Согласно традициям, Зеленые праздники символизируют культ растительности, ведь верующие украшают свои дома зеленью. Обычно у дверей ставят молодые кленовые ветки с листьями, а в доме на пол во всех комнатах разбрасывали татаринку – аиру обыкновенную. Церкви также украшают зеленью и часто оставляют для верующих целый охапку аира – в таком случае одну из них можно взять из храма домой.



Традиции Троицы: украшение зеленью / Фото Pixabay

Также полагают, что в этот день все растения наделены целебными способностями, поэтому женщины обычно собирали разнообразные травы, которые уже к этому времени выросли в лесах и на полях. Существовали верования, что души умерших на Троицу возвращаются на землю и могут спрятаться в траве, поэтому ее старались не топтать.

В частности, на Зеленые праздники было популярно приходить свататься, ведь это время считали наиболее благоприятным и удачным для признания в любви. Верили, что брак обязательно будет счастлив, а все дети рожденные в нем – здоровыми.

Приметы на Троицу 2022

На Зеленые праздники пасмурная погода и дождь – будет хороший богатый урожай.

Если после дождя на Троицу вышло солнце, теплая погода будет всю неделю.

На небе звезды видны на Троицу – на следующий день будет ветрено.

Жара на Троицу – лето пройдет с засухами.

Кукушка кует на Троицу – надо сажать лен.



Приметы на Троицу 2022 года / Фото Pixabay

Что нельзя делать на Троице