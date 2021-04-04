Праздник Пасхи независимо от обряда празднуют все христиане. Верующие терпеливо ждут этого дня, проходя через строгий пост и много других постановлений церкви. Люди учитывают такие правила, потому что хотят подготовить душу и тело до Воскресения Господня. Каковы различия между празднованиями Пасхи католиков и Пасхи христиан восточного обряда читайте дальше.

Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения из мертвых Иисуса Христа. Дата этого великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год другая.

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В чем разница между католической и православной Пасхой

В этом году христиане западного обряда будут праздновать Пасху 4 апреля, вместо этого православные верующие будут отмечать этот праздник 2 мая. Обоим Пасхам предшествует Великий пост, который длится 40 дней.



Разница между православной и католической Пасхой / Pexels

Однако, строгость поста отличается. У православных верующих после Масленицы запрещается употреблять в пищу молочные продукты, яйца, мясо и рыбу, а католикам не разрешается есть только мясные продукты. К тому же, христиане западного обряда постятся только в конкретные дни, ведь католическая церковь требует соблюдать строгий пост только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Следующее отличие заключается в проведении богослужений. Накануне Пасхи верующие посещают храм, где по христианскому обычаю в полночь проводят Крестный Путь. Православные священнослужители устраивают Крестный Путь перед Литургией, а католические – после. Однако, Благодатный огонь зажигают и те, и те представители церквей.



Какая разница между православной и католической Пасхой: богослужения / Pixabay

Еще одно различие праздников связано с их неизменным атрибутом – яйцом. Православные христиане традиционно красят обычные куриные яйца в яркие цвета, или разрисовывают их причудливыми рисунками. Дети и взрослые с радостью устраивают "бои", в которых стучатся яйцами и проверяют их скорлупу на прочность.



Какая разница между католической Пасхой и православной Пасхой / Pixabay

На Западе, обычные яйца красить не принято. Вместо этого, взрослые прячут шоколадные яйца в различных местах, а детвора с радостью бежит их искать. Считается, что такие яйца для детей приносит хороший Пасхальный кролик, однако он хочет поиграть, поэтому и прячет их от детей.