Торжественный день, посвященный всем мамам и тем, кто уже на пути, чтобы ими стать, отмечается в мире уже более века. Также, этот праздник с трепетом празднуют более чем 50 стран.

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Когда День матери в 2021 году

День матери не имеет постоянной даты и отмечается в Украине уже более 20 лет. Для того, чтобы почтить давнюю традицию и сделать праздник официальным, 10 мая 1999 года вышел указ президента Украины № 489/99, в котором утверждается, что событие будет отмечаться во второе воскресенье мая. В 2021 году украинцы будут поздравлять своих любимых мам с Днем матери 9 мая.



День матери 2021 в Украине: дата / Фото Pixabay

К слову, кроме Дня матери, 9 мая будет отмечаться и День победы, на который введен официальный выходной. Поскольку праздник выпал в воскресенье, то выходной переносится на следующий рабочий день – понедельник. Таким образом, 10 мая украинцы будут свободны и смогут отдыхать.

Как зародилась история Дня матери

Анна Джарвис, так звали женщину, которая подала инициативу создать праздник, посвященный всем матерям. В 1907 году эта американка начала писать письма в государственные учреждения и законодательные органы с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. На основание праздника Анну Джарвис вдохновила ее мать – Энн, которая имела стойкую гражданскую позицию, была активисткой и большим примером для своей дочери.



История Дня матери / Фото Pixabay

Уже в 1910 году все попытки Джарвис оказались успешными и штат Вирджиния первым объявил День матери официальным. Вслед за ним, идею праздника подхватили и другие штаты, а уже в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.