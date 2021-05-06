Врочистий день, присвячений усім мамам і тим, хто вже на шляху, аби ними стати, відзначається у світі уже понад століття. Також, це свято з трепетом зустрічають більш ніж 50 країн.

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Коли День матері у 2021 році

День матері не має сталої дати й святкується в Україні вже більше 20 років. Для того, щоб вшанувати давню традицію й зробити свято офіційним від 10 травня 1999 року вийшов указ президента України № 489/99, у якому стверджується, що подія відзначатиметься в другу неділю травня. У 2021 році українці вітатимуть своїх любих матусь із Днем матері 9 травня.



День матері 2021 в Україні: дата / Фото Pixabay

До слова, окрім Дня матері, 9 травня відзначатиметься й День перемоги, на який впроваджено офіційний вихідний. Оскільки свято випало в неділю, то вихідний переноситься на наступний робочий день – понеділок. Таким чином, 10 травня українці будуть вільні і зможуть відпочивати.

Як зародилась історія Дня матері

Анна Джарвіс, так звали жінку, яка подала ініціативу створити свято, присвячене усім матерям. У 1907 році ця американка почала писати листи у державні установи й законодавчі органи із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. На заснування свята Анну Джарвіс надихнула її мати – Енн, яка мала стійку громадянську позицію, була активісткою й великим прикладом для своєї доньки.



Історія Дня матері / Фото Pixabay

Вже у 1910 році всі намагання Джарвіс виявились успішними й штат Вірджинія першим оголосив День матері офіційним. Слідом за ним, ідею свята підхопили й інші штати, а вже у 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.