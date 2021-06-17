Профессия медика считается одной из самых ответственных. Врачи постоянно рискуют своим здоровьем, а во время свирепствования пандемии коронавируса именно они являются первыми, кто может спасти жизнь пациенту. Уже 27 лет медицинские работники отмечают свой главный праздник – День медика.

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Когда в 2021 году празднуют День медика

День медика в Украине официально начали праздновать с 1994 года. Тогдашний президент Леонид Кравчук подписал указ, в котором датой праздника утвердили третье воскресенье июня. В 2021 году День медика празднуют 20 июня.



Когда День медика в Украине / Фото Pexels

День медика объединяет всех работников медицинской сферы – медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров, врачей. Кроме нашей страны в тот же день свой профессиональный праздник отмечают медики Казахстана, Молдовы, Армении и других постсоветских стран.

День медика – не единственный праздник, который посвящен работникам медицинской отрасли. 12 мая в Украине празднуют День медсестры, а в первое воскресенье октября отмечают Международный день медика.