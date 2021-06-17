Професія медика вважається однією із найвідповідальніших. Лікарі постійно ризикують своїм здоров'ям, а під час лютування пандемії коронавірусу саме вони є першими, хто може врятувати життя пацієнтові. Вже 27 років медичні працівники відзначають своє головне свято – День медика.

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Коли у 2021 році святкують День медика

День медика в Україні офіційно почали святкувати з 1994 року. Тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ, у якому датою свята затвердили третю неділю червня. У 2021 році День медика святкують 20 червня.



Коли День медика в Україні / Фото Pexels

День медика гуртує усіх працівників медичної сфери – медсестер, акушерів, санітарів, лаборантів, фельдшерів, лікарів. Крім нашої країни у той самий день своє професійне свято відзначають медики Казахстану, Молдови, Вірменії та інших пострадянських країн.

День медика – не єдине свято, яке присвячене працівникам медичної галузі. 12 травня в Україні святкують День медсестри, а у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.