Когда украинцы будут отмечать Ореховый Спас-2021: дата праздника

В конце августа верующие не только прощаются с теплом, но и с циклом христианских праздников, который церковь установила в это время года. В последний из трех Спасов – Ореховый, чтят нерукотворный образ Иисуса Христа и праздник урожая, ведь по сей день собирали всю пшеницу и орехи.

В Украине издавна уважалась тройка праздников – Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Встречая их, люди считали, что беззаботное лето прошло и нужно готовиться к холодной осени и труду на полях.

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Кроме урожая, все три Спаса посвящены определенным христианским событиям, которые в них происходили. На Медовый Спас люди отмечают посвящение воды Животворящим Крестом, на Яблочный – Преображение Господне, а на Ореховый – чудо, когда Иисус вытер лицо полотном, и на нем отразилось лицо Спасителя. Позже эта нерукотворная икона Христа обладала способностью исцелять самые тяжелые болезни.

Когда Ореховый Спас в 2021 году

По традиции, украинские верующие празднуют Ореховый Спас 29 августа, что в 2021 году выпало в воскресенье. Праздник имеет несколько вариантов названий, к примеру, Хлебный, Полотняный или Холодный Спас. Однако, самым распространенным названием в Украине все же остается Ореховый.



Когда Ореховый Спас 2021: дата / Фото Pixabay

В это событие принято посещать храм, где на праздничной Службе Божьей священники освящают хлеб, испеченный из первого урожая, зерно и орешки.

Традиции Орехового Спаса 2021

Так, как строгий Успенский пост до Орехового Спаса завершается, в этот праздник всегда устраивали богатое застолье, а хозяйки готовили вкусные блюда с орехами, к примеру, запеченные яблоки, пироги и блины. Также важным атрибутом праздничного стола была специально подготовленная ореховая настойка.



Ореховый Спас в Украине: традиции / Фото Pixels

Хотя на христианские праздники часто запрещается любая работа и рукоделие, на Ореховый Спас наоборот поощрялся труд. В этот день люди пытались плодотворно работать и собирать урожай, чтобы иметь дома достаток весь год.