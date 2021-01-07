Колядование – это древний обычай, пришедший к нам еще с язычества. Дети и взрослые проводят специальные ритуальные обходы дворов с поздравлениями и пожеланиями хозяину и его семье счастья, добра и согласия. А как колядовать во времена, когда в мире бушует пандемия коронавируса COVID-19?

Редакция Traditions 24 унесла для вас полезные советы, которые помогут сохранить здоровье и поколядовать.

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Помним о безопасности себя и других

Если же вы решили посетить своих близких и знакомых, чтобы поколядовать, то стоит помнить о безопасности.

Пользуйтесь антисептиками и масками.

Не снимайте защиту во время пения.

Не обнимайтесь с родными.

Собирайтесь в небольшие группы, не более 3-х человек.

Не заходите в дом

Если вы знаете, что в этом доме или квартире проживают люди, которые находятся в зоне риска, то не обязательно заходить в помещение.

Постучите и останьтесь за дверью. Угощение можно оставить за дверью также, или воспользоваться таким прибором:



Вспомогательная палка для колядников / Фото olma.store

Альтернативные варианты колядования

Видео для родственников

Для того, чтобы снять оригинальное видео, подготовьтесь заранее:

Накануне изучите с детьми интересные колядки или напишите сценарий для праздничного представления.

Наденьте праздничную одежду.

Смастерите праздничную звезду.

Разыграйте сценку и снимите все это на видео. Затем подготовленное видео можно отправлять родственникам и знакомым через социальные сети, добавляя номер карты или номер отделения почты.



Праздничная коляда должна быть безопасной / Фото vokrugsveta.ua

Можно снять несколько разных видео. Это не только безопасно, но и полезно, ведь вместе с детьми проведете незабываемые часы во время подготовки и съемки.

Колядования-онлайн

Если вы не готовы снимать видео, можно провести колядования-онлайн. Звоните близким, родственникам и даже соседям с помощью видеосвязи и колядуйте.

А для того, чтобы получить вознаграждение – оставьте номер отделения почты или номер карты.

Сообщение с номером карточки

Если же вы очень ленивы, можно записать аудиосообщение с колядкой. Но копировать колядку из интернета и передачи без какого-либо сопровождения – не рекомендуем, ведь так, вы теряете шансы на угощение.