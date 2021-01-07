Колядование-онлайн и сообщение с номером карты: как колядовать во времена COVID-19
Колядование – это древний обычай, пришедший к нам еще с язычества. Дети и взрослые проводят специальные ритуальные обходы дворов с поздравлениями и пожеланиями хозяину и его семье счастья, добра и согласия. А как колядовать во времена, когда в мире бушует пандемия коронавируса COVID-19?
Редакция Traditions 24 унесла для вас полезные советы, которые помогут сохранить здоровье и поколядовать.
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Помним о безопасности себя и других
Если же вы решили посетить своих близких и знакомых, чтобы поколядовать, то стоит помнить о безопасности.
- Пользуйтесь антисептиками и масками.
- Не снимайте защиту во время пения.
- Не обнимайтесь с родными.
- Собирайтесь в небольшие группы, не более 3-х человек.
Не заходите в дом
Если вы знаете, что в этом доме или квартире проживают люди, которые находятся в зоне риска, то не обязательно заходить в помещение.
Постучите и останьтесь за дверью. Угощение можно оставить за дверью также, или воспользоваться таким прибором:
Вспомогательная палка для колядников / Фото olma.store
Альтернативные варианты колядования
Видео для родственников
Для того, чтобы снять оригинальное видео, подготовьтесь заранее:
- Накануне изучите с детьми интересные колядки или напишите сценарий для праздничного представления.
- Наденьте праздничную одежду.
- Смастерите праздничную звезду.
Разыграйте сценку и снимите все это на видео. Затем подготовленное видео можно отправлять родственникам и знакомым через социальные сети, добавляя номер карты или номер отделения почты.
Праздничная коляда должна быть безопасной / Фото vokrugsveta.ua
Колядования-онлайн
Если вы не готовы снимать видео, можно провести колядования-онлайн. Звоните близким, родственникам и даже соседям с помощью видеосвязи и колядуйте.
А для того, чтобы получить вознаграждение – оставьте номер отделения почты или номер карты.
Сообщение с номером карточки
Если же вы очень ленивы, можно записать аудиосообщение с колядкой. Но копировать колядку из интернета и передачи без какого-либо сопровождения – не рекомендуем, ведь так, вы теряете шансы на угощение.
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