Колядування-онлайн і повідомлення з номером картки: як колядувати у часи COVID-19
Колядування – це давній звичай, який прийшов до нас ще від язичництва. Діти та дорослі проводять спеціальні ритуальні обходи дворів із величаннями та побажаннями господарю і його родині щастя, добра та злагоди. А як колядувати в часи, коли у світі бушує пандемія коронавірусу COVID-19?
Редакція Traditions 24 забрала для вас корисні поради, які допоможуть зберегти здоров'я та поколядувати.
Корисно Колядки для дорослих українською мовою: найкраща підбірка
Пам'ятаємо про безпеку себе та інших
Якщо ж ви вирішили завітати до своїх близьких та знайомих, щоб поколядувати, то варто пам'ятати про безпеку.
- Користуйтеся антисептиками та масками.
- Не знімайте захист під час співу.
- Не обіймайтеся з рідними.
- Збирайтесь у невеликі групи, не більше 3-х людей.
Не заходимо до хати
Якщо ви знаєте, що в цьому домі чи квартирі проживають люди, які перебувають у зоні ризику, то не обов'язково заходити в приміщення.
Постукайте та залиштеся за дверима. Частування можна залишити за дверима також, або скористуватися таким приладом:
Допоміжна палка для колядників / Фото olma.store
Альтернативні варіанти колядування
Відео для родичів
Для того, щоб зняти оригінальне відео, підготуйтеся заздалегідь:
- Напередодні вивчіть з дітьми цікаві колядки або напишіть сценарій для святкової вистави.
- Одягніть святковий одяг.
- Змайструйте святкову зірку.
Розіграйте сценку та зніміть все це на відео. Потім підготовлене відео можна надсилати родичам і знайомим через соціальні мережі, додаючи номер картки або номер відділення пошти.
Святкова коляда повинна бути безпечною / Фото vokrugsveta.ua
Колядування-онлайн
Якщо ви не готові знімати відео, можна провести колядування-онлайн. Телефонуйте близьким, родичам і навіть сусідам за допомогою відеозв'язку та колядуйте.
А для того, щоб отримати винагороду – залиште номер відділення пошти чи номер картки.
Повідомлення з номером картки
Якщо ж ви дуже ліниві, можна записати аудіоповідомлення з колядкою. Але копіювати колядку з інтернету та надсилати без будь-якого супроводження – не рекомендуємо, адже так, ви втрачаєте шанси на частування.
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