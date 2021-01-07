Колядування – це давній звичай, який прийшов до нас ще від язичництва. Діти та дорослі проводять спеціальні ритуальні обходи дворів із величаннями та побажаннями господарю і його родині щастя, добра та злагоди. А як колядувати в часи, коли у світі бушує пандемія коронавірусу COVID-19?

Редакція Traditions 24 забрала для вас корисні поради, які допоможуть зберегти здоров'я та поколядувати.

Корисно Колядки для дорослих українською мовою: найкраща підбірка

Пам'ятаємо про безпеку себе та інших

Якщо ж ви вирішили завітати до своїх близьких та знайомих, щоб поколядувати, то варто пам'ятати про безпеку.

Користуйтеся антисептиками та масками.

Не знімайте захист під час співу.

Не обіймайтеся з рідними.

Збирайтесь у невеликі групи, не більше 3-х людей.

Не заходимо до хати

Якщо ви знаєте, що в цьому домі чи квартирі проживають люди, які перебувають у зоні ризику, то не обов'язково заходити в приміщення.

Постукайте та залиштеся за дверима. Частування можна залишити за дверима також, або скористуватися таким приладом:



Допоміжна палка для колядників / Фото olma.store

Альтернативні варіанти колядування

Відео для родичів

Для того, щоб зняти оригінальне відео, підготуйтеся заздалегідь:

Напередодні вивчіть з дітьми цікаві колядки або напишіть сценарій для святкової вистави.

Одягніть святковий одяг.

Змайструйте святкову зірку.

Розіграйте сценку та зніміть все це на відео. Потім підготовлене відео можна надсилати родичам і знайомим через соціальні мережі, додаючи номер картки або номер відділення пошти.



Святкова коляда повинна бути безпечною / Фото vokrugsveta.ua

Можна відзняти декілька різних відео. Це не тільки безпечно, а й корисно, адже ви разом із дітьми проведете незабутні години під час підготовки та зйомки.

Колядування-онлайн

Якщо ви не готові знімати відео, можна провести колядування-онлайн. Телефонуйте близьким, родичам і навіть сусідам за допомогою відеозв'язку та колядуйте.

А для того, щоб отримати винагороду – залиште номер відділення пошти чи номер картки.

Повідомлення з номером картки

Якщо ж ви дуже ліниві, можна записати аудіоповідомлення з колядкою. Але копіювати колядку з інтернету та надсилати без будь-якого супроводження – не рекомендуємо, адже так, ви втрачаєте шанси на частування.