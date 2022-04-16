Лазарева суббота: история воскресения христианина Лазаря – что нельзя есть и делать в этот день

Каждый год Лазарева суббота приходится в разные дни. В бурное для Украины время светлый праздник Пасхи приходится на 24 апреля, а значит, суббота Лазаря – за 8 дней до Воскресения Христова, а именно – 16 апреля. От каких дел украинцам нужно воздержаться в этот день и что нельзя есть – читайте дальше.

Православные христиане будут отмечать Лазареву субботу уже 16 апреля. Лазарева суббота начинается в шестую неделю Великого поста, которую называют Вербной неделей, поскольку 17 апреля верующие идут в церковь святить ивовые веточки.

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Даже в такое тяжелое время, которое сейчас переживает вся Украина, нам стоит верить в чудо. Лазарева суббота установлена ​​именно на время чуда, которое совершил Иисус Христос на пути в Иерусалим.

Какое чудо произошло в субботу Лазаря

В пригороде Иерусалима, Вифании жили хорошие друзья Иисуса – христианин Лазарь и его сестры Марфа и Мария. Господь очень любил эту семью, поэтому часто наведывался к ним в гости, они же всегда его принимали как самого желанного и дорогого гостя.

За несколько дней до прихода Иисуса в пригород Иерусалима сестры передали ему известие о болезни Лазаря. Они надеялись, что Спаситель сможет помочь их брату преодолеть болезнь и ждать приезда Иисуса. Узнав о болезни, Христос очень расстроился и сказал: "Это болезнь не на смерть, а на славу Божию, чтобы через нее прославился Сын Божий". Он не вошел в Вифанию, а на несколько дней остался в другом городе.

Лазарь умер за 4 дня до пришествия Иисуса в Вифанию. Христос почувствовал это и сказал своим апостолам: "Умер Лазарь. Надо к нему ехать!"

При въезде в Вифанию Сына Божия встретила одна из сестер Ларазя, которая была очень огорчена тем, что Господь не приехал и не помог ее брату. Тогда Иисус сказал: "Твой брат воскреснет!"

Вместе с учениками Он приблизился к пещере и приказал забрать камень, закрывавший вход. Марфа – сестра Лазаря вскрикнула, что брат ее лежит там уже 4 дня и очень воняет. Господь хотел показать всем свое чудо, и попросил Марфу последовать за сестрой Марией. Когда они пришли, Он сказал: "Лазарь, вставай!". После слов Христа из пещеры вышел исцеленный Лазарь.



Воскресение Лазаря произошло за 8 дней перед Пасхой

О воскресении Лазаря написал один из четырех евангелистов – апостол Иоанн Богослов. По его словам, увидев это чудо, многие уверовали в то, что Христос – Сын Божий.

Весть о Божьем чуде быстро разлетелась Иудеей, и когда Иисус на осле заехал в Иерусалим, люди поклонялись ему, стелили пальмовые листья к ногам и собственную одежду.



Люди встречают Иисуса в Иерусалиме

После воскресения Лазаря первосвященники сказали убить Иисуса. Согласно Библии, Лазарь прожил еще 30 лет, но из-за гонений перебрался на Кипр, где в сане епископа проповедовал христианскую веру.

Свою Божью миссию на земле Иисус Христос завершил двумя величественными актами – воскресением Лазаря и триумфальным въездом в Иерусалим. Это для людей стало убедительным доказательством Божьего Христа. Так что и нам сейчас в тяжелое для Украины время не стоит забывать о светлом будущем, которое нас непременно ждет. Наша вера в силу Божию приведет нас к победе.

Что нельзя есть в Лазареву субботу

В субботу Лазаря люди соблюдают пост. В этот день нельзя есть рыбу, однако разрешается употребление рыбной икры.

Нельзя употреблять мясо и молочные продукты. В этот день употребляйте бобовые каши, овощные салаты.

Если хотите – можете выпить немного кагора (церковного вина). От любого другого алкоголя нужно отказаться.



Господь воскресил умершего Лазаря

Что нужно делать в Лазареву субботу

В этот день помолитесь за всех наших защитников, защищающих страну от вражеских оккупантов.

Обратитесь к Богу со словами поддержки всех украинских женщин и детей, которые вынуждены были покинуть дома и стать беженцами.

Не забудьте помянуть в этот день всех погибших военных, отдавших жизнь за нашу победу и всех гражданских, которых жестоко замучили и убили решисты.

В молитве обратитесь к Господу, чтобы он исцелил многих пострадавших от войны, находящихся в больницах.

В светлый день воскресения Лазаря попросите Господа мирного неба над головой и скорой победы.

Следите за своими помыслами в этот день. Они должны быть светлыми и чистыми.

Что нельзя делать в субботу Лазареву

Не стоит в этот день злословить и ссориться. Даже если вы в безопасности, сохраняйте друг к другу только любовь и поддержку. Во время войны не нужно разжигать конфликты.

В этот день нельзя отказывать никому в помощи. Проявляйте свои лучшие качества и помогайте всем, кто в этом нуждается. Поддержка друг друга в столь тяжелое время очень необходима.