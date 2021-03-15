В воскресенье, 14 марта, традиционно перед началом Великого поста, завершилось недельное празднование Масленицы. Это древний языческий праздник, который тесно вплелся в православную, в частности украинскую традицию.

Как праздновали Масленицу в разных областях Украины – смотрите далее.

Чернигов

В Чернигове провожали зиму с цветными блинами, медовухой и народными песнями. На центральной аллее города устроили настоящее гуляние.

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Главный атрибут Масленицы – блин – как символ солнца и начала весны.



Празднование в Чернигове / Фото 24 канала



Блины на любой вкус и цвет / Фото 24 канала

Харьковщина

На Харьковщине традиционным местом празднования Масленицы является село Зачепиловка. Блины, налистники, вареники – десятки видов масленичных блюд хозяйки пекут несколько дней, в том числе и на самом празднике.

Секрета из рецептов местные хозяйки не делают. Главное правило – брать исключительно домашние продукты и не экономить. Хозяйки отмечают, чем больше испечь блинов в эти дни, тем лучше будет год.



Празднование на Харьковщине / Фото 24 канала

В этом году из-за пандемии на праздник приехало меньше гостей, чем обычно. Традиционно звучали песнопения и происходило народное веселье.



Пение во время празднования Масленицы / Фото 24 канала

Мариуполь

Впрочем, чтобы окончательно попрощаться с зимой – необходимо сжечь чучело, которое ее символизирует. В Мариуполе, чтобы прогнать холода, по традиции предков, сделали чучело из сена.



В Мариуполе жгли чучело / Фото 24 канала

Что такое Масленица

Это восточнославянский праздник, который отмечали наши предки еще в глубокой древности. В это время люди прощались с зимой и встречали весну.

Существует версия, что Масленица связана с прославлением бога солнца Ярила.

Современное празднование сохранило множество языческих обрядов и традиций, которые веками переходят от наших предков.

Как праздновали Масленицу в разных регионах Украины: смотрите сюжет 24 канала