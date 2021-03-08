Масленица является одним из самых ярких и веселых праздников украинской культуры. Она вмещает в себе переплетение различных древних обрядов, обычаев и запретов. Каковы традиции Масленицы, ее дни и что в них нельзя делать – читайте далее.

Праздник Масленицы предшествует Великому посту. Этот период времени отмечается большими гуляниями и весельем. В 2021 году неделю Масленицы будут отмечать с 8 марта по 14 марта.

Стоит прочитать Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней

Что означает праздник Масленицы

Название Масленицы объясняется тем, что в ее неделю запрещалось употреблять мясо, а вот молочные продукты еще есть разрешалось. В народе этот праздник ассоциируется с радостными действами и вкусными печеными блинами, которые готовили по специальным рецептам. Когда-то верили, что шумные и громкие мероприятия разбудят весну и прогонят холода и морозы.

Масленица традиции и обычаи

Существует много версий, которые утверждают, что Масленица является скорее российским праздником, чем украинским. Однако, надо учитывать то, что история Масленицы уходит во времена язычества и зародилась она у древних славян, жителей Киевской Руси. Такой факт четко указывает на то, что праздник Масленицы по праву принадлежит именно украинской культуре.

Наиболее ярким обычаем на Масленицу является сжигание зимы. На исходе масленичной недели, в воскресенье, люди собираются вокруг соломенного чучела, украшенного красочными лентами, и поджигают его. Люди радуются, что таким обрядом они прогнали зиму и ее морозы прочь. Вокруг сожженной Зимы водили хороводы и пели песни, в которых прославляли приход весны. Популярными развлечениями в этот праздник были конные прогулки, катание на санях и коньках.

Другим известным обрядом Масленицы был "Колодий". Компания женатых женщин собиралась у кого-то дома, хозяйки готовили пышное застолье и обязательно приносили полено или колодку. Дерево украшали лентами и ходили с ним по домам холостых парней или девушек. Таким образом женщины "осуждали" тех, кто не нашел себе пары. На самом деле, такой обряд воспринимали как шутку и всем было весело.

Что нельзя делать в дни Масленицы

Каждый из дней Масленицы имеет свое особое значение и отличается от другого. Для того, чтобы достойно провести неделю этого праздника люди тщательно придерживались всех правил и всегда учитывали запреты масленичной недели.

Первый день – Встреча

Первый день праздника был чрезвычайно важным, ведь в этот день люди встречали Масленицу. На встречу надо было обязательно убрать дом, ведь считалось, что грязь никогда не уйдет из дома и принесет много несчастий хозяевам. Также, строго запрещалось употреблять алкоголь.

Второй день – Заигрыш

Традиционно, на заигрывание устраивались "смотрины". Группы парней и девушек, которые не имели пар, встречались в определенном месте и знакомились между собой. Считали, что на Масленицу они смогут найти свою любовь. Поэтому, в этот день незамужним девушкам и неженатым парням нельзя одиноко сидеть дома.

Третий день – Лакомка

На Лакомку хозяйки готовили много вкусных блюд и приглашали всех к себе в гости. Верили, что в гости нельзя было приходить с пустыми руками. Иначе можно было навлечь на себя бедность и болезни.

Четвертый день – Разгуляй

В этот день все массовые гуляния должны были продолжаться вплоть до рассвета. Людям запрещалось грустить, плакать и думать о плохом. А также, нельзя было отказывать в помощи.

Традиции Масленицы на каждый день

Пятый день – Тещины вечерки

Этот день носит такое особое название из-за того, что зять в пятницу должен был пригласить тещу домой и должен был угостить ее блинами. На тещины вечерки запрещались все ссоры и конфликты.

Шестой день – Золовкины посиделки

В предпоследний день Масленицы теперь уже невестка должна была призвать родню ее мужа в гости. Она должна была подарить что-то золовке, то есть сестре мужа. Традиционным красивым подарком считался платок. На Золовкины посиделки не разрешалось пребывать в грустном настроении.

Седьмой день – Прощеное воскресенье

На Прощеное воскресенье запрещалось держать зло на людей, которые вам "насолили". Необходимо было простить все обиды и отпустить весь негатив.

Что едят на Масленицу

Блины – своеобразная "визитная карточка" Масленицы. Их готовят и по классическим рецептам – с мясом и сыром, и по современным – с лососем, шпинатом и сыром маскарпоне. Также популярными блюдами на столе являются рыбные пироги, вареники с творогом, печеные яблоки с орехами и медом, и разнообразные сладости.

Что едят на Масленицу 2021​

Традиционно, в составе блюд на Масленицу должны присутствовать молочные продукты – сыр, масло, молоко, а также яйца. В основном именно из этих компонентов хозяйки и делали вкусные блюда.