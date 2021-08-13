Медовый Спас имеет несколько названий – кто-то называет его Маковым, а кто-то Водяным. Название "Маковей" происходит от чествования церковью братьев Маккавеев, которые были мучениками и погибли за свою веру. Водяным же Спас назвали в силу традиции освящать воду в этот день. Согласно преданию, когда-то в византийском Константинополе свирепствовала эпидемия, тогда священники решили освятить воду горожан Животворящим Крестом. После освящения вода очистилась и эпидемия завершилась.

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Традиционно, на Медовый Спас в церквях проводятся большие богослужения, где верующие могут освятить маковейки – букеты из мака и цветов, продукты пчеловодства и воду.

Что нельзя делать на Медовый Спас-2021

На Медовый Спас нельзя шуметь и устраивать вечеринки.



Строгий запрет на Медовый Спас касается уборки и рукоделия.



В народе верят, что в этот праздник нельзя отказывать в милостыне. Специально на Медовый Спас люди освящали баночку меда, которую затем оставляли в храме, для того, чтобы обездоленные также могли полакомиться сладеньким.



Что нельзя делать на Медовый Спас-2021 / Фото Pexels