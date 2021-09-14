В лоне церкви 14 сентября считают первым днем нового церковного года. По идее, этот праздник посвящен началу нового лета со времени сотворения мира.

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Что такое индикт?

Название церковного новолетия, то есть "индикт" – с латинского означает "провозглашение" или же "налог". Первоначально индиктом называли документ римских императоров, который использовали во время сбора налогов. Византийские мытари под индиктом понимали 15-летний период начисления дани. Официальной датой начисления по индиктам считают 1 сентября 312 года, когда Византией управлял император Диоклетиан.



Индикт: что это такое

В дальнейшем развитии общества индикт начал означать 15-летний период и его первый день. Люди привыкли к такому летоисчислению и начали использовать его в обычной жизни, каждые 15 лет ожидая нового индикта. К слову, такое начало года в сентябре присуще только у церквей восточного обряда.

Что нельзя делать в церковный индикт

В день церковного индикта запрещено злиться и держать в голове негативные эмоции. Представьте, что все зло – это тяжелый и ненужный камень, который вы несете. Отпустите все нехорошее, и жизнь наладится.

Сегодня лучше не давать другим обещаний. Обстоятельства в будущем могут быть непредсказуемыми, поэтому учитывайте это.



Индикт: что нельзя делать в праздник