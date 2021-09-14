У лоні церкви 14 вересня вважають першим днем нового церковного року. За ідеєю, це свято присвячене початку Нового літа від часу Створення світу.

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Що таке індикт?

Назва церковного новоліття, тобто "індикт" з латинської означає "проголошення" або ж "податок". Спочатку індиктом називали документ римських імператорів, який використовували під час збору податків. Візантійські митарі під індиктом розуміли 15-річний період обчислення данини. Офіційною датою числення за індиктами вважають 1 вересня 312 року, коли Візантією керував імператор Діоклетіан.



Індикт: що це таке

У подальшому розвитку суспільства, індикт почав означати 15-річний період і його перший день. Люди звикли до такого літочислення й почали використовувати його у звичайному житті, кожних 15 років очікуючи нового індикту. До слова, такий початок року у вересні притаманний лише у церков східного обряду.

Що не можна робити у церковний індикт

У день церковного індикту заборонено злитись і тримати в голові негативні емоції. Уявіть, що все зло – це важкий і непотрібний камінь, який ви несете. Відпустіть усе нехороше й життя налагодиться.

Сьогодні краще не давати іншим обіцянок. Обставини у майбутньому можуть бути непередбачуваними, тож зважайте на це.



Індикт: що не можна робити у свято