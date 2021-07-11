Святые первоверховные апостолы Петр и Павел после смерти Христа получили важную миссию – они должны были нести христианскую веру в мир, распространять учение Иисуса и просвещать народ моральными ценностями.
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В день святых Петра и Павла правятся праздничные литургии, где священники призывают верующих делиться своей верой с другими, ведь именно в этот праздник слова веры легко находят путь к сердцам людей.
Что нельзя делать в День Петра и Павла-2021
- В праздник Петра и Павла строго запрещается труд. Уборка и рукоделие тоже под запретом.
- Не ссорьтесь и избегайте конфликтов в этот праздник.
- На Петра и Павла запрещается венчаться и заключать брак.
- В День Петра и Павла заканчивается пост, однако церковь не рекомендует в этот праздник употреблять алкоголь.
День Петра и Павла 2021: что нельзя делать / Фото сайт Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Ровно
- Наши предки считали, что в этот праздник не стоит отдыхать на воде. В народе считали, что Петр – покровитель рыбаков, поэтому в этот день они молились святому, освящали воду и умывались ею. Однако купаться в реки не ходили, чтобы вода не "забрала в жертву".
- После ужина в день Петра и Павла никогда не убирали еду со стола. Наши предки считали, что эта пища остается для умерших родственников. А если это правило нарушали, нужно было идти в церковь и ставить свечку за упокой.