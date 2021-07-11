Святі первоверховні апостоли Петро і Павло після смерті Христа дістали важливу місію – вони повинні були нести християнську віру у світ, поширювати вчення Ісуса й просвітлювати народ моральними цінностями.

Також читайте Вихідні у липні 2021: скільки днів українці відпочиватимуть у другому місяці літа

У день святих Петра і Павла відправляються святкові літургії, де священники закликають вірян ділитися своєю вірою з іншими, адже саме в це свято слова віри легко знаходять шлях до сердець людей.

Що не можна робити у День Петра і Павла-2021

У свято Петра і Павла суворо забороняється будь-яка праця. Прибирання і рукоділля теж під забороною.

Не сваріться і уникайте конфліктів у це свято.

На Петра і Павла не дозволяється вінчатись і укладати шлюб.

У День Петра і Павла закінчується піст, однак церква не рекомендує в це свято вживати алкоголь.



День Петра і Павла 2021 що не можна робити / Фото сайт Храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла м. Рівне