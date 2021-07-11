Святі первоверховні апостоли Петро і Павло після смерті Христа дістали важливу місію – вони повинні були нести християнську віру у світ, поширювати вчення Ісуса й просвітлювати народ моральними цінностями.
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У день святих Петра і Павла відправляються святкові літургії, де священники закликають вірян ділитися своєю вірою з іншими, адже саме в це свято слова віри легко знаходять шлях до сердець людей.
Що не можна робити у День Петра і Павла-2021
- У свято Петра і Павла суворо забороняється будь-яка праця. Прибирання і рукоділля теж під забороною.
- Не сваріться і уникайте конфліктів у це свято.
- На Петра і Павла не дозволяється вінчатись і укладати шлюб.
- У День Петра і Павла закінчується піст, однак церква не рекомендує в це свято вживати алкоголь.
День Петра і Павла 2021 що не можна робити / Фото сайт Храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла м. Рівне
- Наші предки вважали, що у це свято не варто відпочивати на воді. У народі гадали, що Петро – покровитель рибалок, тому в цей день вони молилися святому, освячували воду і вмивалися нею. Проте купатись на ріки не ходили, щоб вода не "забрала у жертву".
- Після вечері в день Петра і Павла ніколи не прибирали їжу зі столу. Наші предки вважали, що ця їжа залишається для померлих родичів. А якщо це правило порушували, потрібно було йти до церкви і ставити свічку за упокій.