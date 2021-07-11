Чтим День Петра и Павла 2021: что нельзя делать в праздник

Церковный праздник Петра и Павла в 2021 году отмечают в понедельник, 12 июля. Святые Петр и Павел являются крупными фигурами в христианской вере, ведь учились мудростей у самого Иисуса. За их заслуги и вклады в развитие христианства и установили отдельный праздник. Что нельзя делать в праздник Петра и Павла – узнавайте далее.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел после смерти Христа получили важную миссию – они должны были нести христианскую веру в мир, распространять учение Иисуса и просвещать народ моральными ценностями.

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В день святых Петра и Павла правятся праздничные литургии, где священники призывают верующих делиться своей верой с другими, ведь именно в этот праздник слова веры легко находят путь к сердцам людей.

Что нельзя делать в День Петра и Павла-2021

В праздник Петра и Павла строго запрещается труд. Уборка и рукоделие тоже под запретом.

Не ссорьтесь и избегайте конфликтов в этот праздник.

На Петра и Павла запрещается венчаться и заключать брак.

В День Петра и Павла заканчивается пост, однако церковь не рекомендует в этот праздник употреблять алкоголь.



День Петра и Павла 2021: что нельзя делать / Фото сайт Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Ровно