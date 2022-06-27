Каждый год Петров пост начинается в разное время. Все зависит от дня празднования Пасхи, ведь отсчет идет именно от этого величественного праздника: на 50-й день после Воскресения Христова мы празднуем Троицу, а на следующей неделе в понедельник начинается Петров пост.

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Кратчайший пост в году может длиться от 1 до 6 недель, однако он всегда заканчивается в одно время – перед праздником Петра и Павла, который отмечают 12 июля. Поэтому в 2022 году Петровка будет длиться чуть больше трех недель – с 20 июня по 11 июля.

История праздника

Пост начался еще в древнейшие времена православной церкви. Упоминания о нем известны из "Апостольского предания" Ипполита Римского и датированы III веком после Рождества Христова. Утвердился пост Петра тогда, когда в Риме и Константинополе были открыты храмы в честь апостолов Петра и Павла.



Апостолы Петр и Павел / Фото из открытых источников

Апостол Петр был простым рыболовом, а в Господа поверил после того, как Иисус прочитал проповедь в лодке. Сети рыбака стали рваться от количества рыбы, хотя до этого Петр не мог выловить и рыбы. После этого вера его в Бога стала несокрушимой. Он единственный, кто не побоялся следовать за Иисусом по воде.

Что касается Апостола Павла, то он не был христианином. Более того – он отправлялся в Дамаск, чтобы подавить христианство. Но в пути его озарил свет, и он услышал голос Господа. Мужчина ослеп, потому когда прибыл в Дамаск, принял крещение. Так к нему вернулось зрение, а он вместе с Петром стали самыми ревностными последователями Христа. Перед тем, как проповедовать Евангелие среди народа, они много постились и молились. Оттуда и пошел Петров пост, в который христиане должны больше времени посвятить молитвам и укрепить свою веру.

Что можно есть на Петров пост

Многие христиане в Петров пост также постятся, как и в любой другой пост года. Однако он не так строг, как, к примеру, Великий или Рождественский. Традиционными блюдами Петровки есть постный зеленый борщ, кисилица и холодок, ведь они подаются как холодные блюда и прекрасно потребляются в жару. Также в этот период готовят овощные салаты, тушеные овощи, рагу и блюда из бобовых. Для перекуса можно есть сухофрукты, мед, орехи, десерты без молока и яиц. Также можно пить компот, квас и фруктовый кисель.



Что можно есть в Петров пост / Фото Vikalinka

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Можно ли праздновать свадьбу на Петров пост

Церковь запрещает проводить свадебные торжества во время поста. В этот период запрещается алкоголь, жирная и мясная еда, развлечения и веселье. В народе говорят, что брак, заключенный на Петровку, будет несчастливым и быстро распадется.

Стоит добавить, что в 2022 году особо стоит обратить на массовые гуляния, ведь Украина и защитники борются с российским войском, поэтому лучше отказаться от громких вечеринок. Маленький домашний праздник может быть в 100 раз лучше крупного банкета, а деньги, которые должны были быть вложены в праздник, вы можете передать на нужды Вооруженных Сил Украины.

Вместе с молитвой и верой в победу!