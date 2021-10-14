Праздник Покровы в Украине имеет не только религиозное значение, но и национальное. Событие объединяет украинцев и указывает нам на то, что всегда нужно верить в лучшее, а высшие силы обязательно помогут преодолеть все невзгоды. В представлении церкви и украинских верующих Богоматерь предстает воплощением доброты, любви и святости, поэтому праздник, который подчеркивает эти черты Богоматери почитается по-особенному.
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История праздника Покровы Пресвятой Богородицы
Как известно, праздник Покровы пришел к нам из Византии и был установлен на Руси во второй половине ХII века. Причиной основания торжества стало большое чудо, которое описал святой Андрей Юродивый. На тогдашнюю столицу Византии – Константинополь напали войска вооруженных язычников, которые хотели уничтожить город. Ночью напуганные жители собрались во Влахернской церкви Богородицы и молились о защите Пречистой Девы.
Что известно об истории праздника Покровы Пресвятой Богородицы
В храме находился и святой Андрей со своим учеником Епифанием. Совершая горячую молитву, они увидели, как своды церкви раздвигаются, а по небу идет Мария Дева, окруженная ангелами и небесными сиянием. Пречистая заплакала и начала молиться сама, а потом подошла к Престолу и сняла со своей головы накидку – омофор. Богородица распростерла ткань над молящимися, защищая их от врагов. Такая небесная поддержка очень вдохновила и ободрила горожан, и не на шутку испугала язычников, которые сразу начали убегать.
В Византии такое событие не прижилась, а придя в Русь праздник стал одним из самых любимых в народе. Украинское казачество настолько уважало Пречистую Деву, что избрало ее своей покровительницей, а икона Покровы всегда сопровождала казаков во всех боях. Этот праздник очень сильно соединился с украинской историей и приобрел не только значение церковного события, но и дня, который определяет нашу идентичность.
Какие традиции существуют на Покрову
Традиционно на Покрову верующие посещают Службу Божью, где молятся Пресвятой Марии и просят у нее заступничества и помощи. К слову, в Украине много храмов посвященных этому празднику, к примеру, Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области.
Покрова-2021: традиции праздника
Считается, что Покрова Пресвятой Богородицы является благоприятным днем для свадьбы или сватовства. Верили, если влюбленные поженятся на Покрову, то Богородица будет держать их под своей защитой всю жизнь. Праздник также очень любили и незамужние девушки. В этот день все женщины, которые хотели выйти замуж молились Богородице с такой просьбой.
Люди пытались завершить все свои дела с хозяйством или собрать урожай до торжеств, а само событие провести в семейном тепле и уюте. На Покрову принято делать дары бедным и сиротам, а также окуривать дома дымом от горящих веточек яблони или вишни, чтобы привлечь удачу и благополучие.
Что нельзя делать на Покрову Пресвятой Богородицы-2021
- В праздник запрещена любая тяжелая физическая работа. Не работайте на огороде и не занимайтесь рукоделием.
- Не отказывайте, когда у вас попросят милостыню.
- Не ругайтесь и не ссорьтесь на Покрову.
- Не завидуйте никому.
- Когда-то верили, что на Покрову девушке нельзя отказывать парню в ухаживаниях. Иначе она еще несколько лет будет одинокой.