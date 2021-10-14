Свято Покрови в Україні має не лише релігійне значення, а й національне. Подія об'єднує українців і вказує нам на те, що завжди потрібно вірити у краще, а вищі сили обов'язково допоможуть здолати усі негаразди. В уявленні церкви та українських вірян Матір Божа постає втіленням доброти, любові та святості, тож свято, яке підкреслює ці риси Богоматері вшановується по-особливому.

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Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Як відомо, свято Покрови прийшло до нас із Візантії й було встановлене на Русі у другій половині ХІІ століття. Причиною заснування урочистості стало велике диво, яке описав святий Андрій Юродивий. На тодішню столицю Візантії – Константинополь напало військо озброєних язичників, які хотіли знищити місто. Вночі налякані жителі зібрались у Влахернській церкві Богородиці й молилися про захист до Пречистої Діви.



Що відомо про історію свята Покрови Пресвятої Богородиці

У храмі перебував і святий Андрій зі своїм учнем Єпіфанієм. Звершуючи палку молитву, вони побачили, як склепіння церкви розсувається, а небом іде Марія Діва, оточена янголами і небесним сяйвом. Пречиста заплакала і почала молитися сама, а потім підійшла до Престолу і зняла зі своєї голови накидку – омофор. Богородиця простягнула тканину над усіма, хто молився, захищаючи їх від ворогів. Така небесна підтримка дуже надихнула та підбадьорила містян, й не на жарт злякала язичників, які одразу почали втікати.

У Візантії така подія не прижилася, а прийшовши до Русі свято стало одним із найулюбленіших у народі. Українське козацтво настільки поважало Пречисту Діву, що обрало її своєю покровителькою, а ікона Покрови завжди супроводжувала козаків у всіх боях. Це свято надзвичайно сильно поєдналося з українською історією і набуло не лише значення церковної події, а й дня, який визначає нашу ідентичність.

Які традиції існують на Покрови

Традиційно на Покрови віряни відвідують Службу Божу, де моляться до Пречистої Марії й просять у неї заступництва і допомоги. До слова, в Україні багато храмів присвячених цьому святові, до прикладу, Покровська церква у селі Сутківці Хмельницької області.



Покрова-2021: традиції свята

Вважається, що Покрова Пречистої Богородиці є найсприятливішим днем для весілля чи сватання. Вірили, якщо закохані поберуться на Покрову, то Мати Божа триматиме їх під своїм захистом усе життя. Свято також дуже любили й незаміжні дівчата. Цього дня усі жінки, які хотіли вийти заміж молились до Богородиці з таким проханням.

Люди намагались завершити усі свої справи з господарством чи зібрати урожай до урочистостей, а саму подію провести у сімейному теплі і затишку. На Покрови заведено робити дари бідним і сиротам, а також обкурювати будинку димом від підпалених гілочок яблуні або вишні, аби притягти вдачу і благополуччя.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021