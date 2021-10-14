Верующие празднуют Покрову Пресвятой Богородицы: история праздника и что нельзя делать в событие

Ежегодно 14 октября украинская церковь отмечает большой праздник – Покрову Пресвятой Богородицы. Это религиозное событие отмечается в Украине уже очень давно, а особенно Покрову уважали запорожские казаки. Этот праздник богат аутентичными обычаями и весьма обогащает украинскую культуру своей значимостью.

Праздник Покровы в Украине имеет не только религиозное значение, но и национальное. Событие объединяет украинцев и указывает нам на то, что всегда нужно верить в лучшее, а высшие силы обязательно помогут преодолеть все невзгоды. В представлении церкви и украинских верующих Богоматерь предстает воплощением доброты, любви и святости, поэтому праздник, который подчеркивает эти черты Богоматери почитается по-особенному.

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История праздника Покровы Пресвятой Богородицы

Как известно, праздник Покровы пришел к нам из Византии и был установлен на Руси во второй половине ХII века. Причиной основания торжества стало большое чудо, которое описал святой Андрей Юродивый. На тогдашнюю столицу Византии – Константинополь напали войска вооруженных язычников, которые хотели уничтожить город. Ночью напуганные жители собрались во Влахернской церкви Богородицы и молились о защите Пречистой Девы.



Что известно об истории праздника Покровы Пресвятой Богородицы

В храме находился и святой Андрей со своим учеником Епифанием. Совершая горячую молитву, они увидели, как своды церкви раздвигаются, а по небу идет Мария Дева, окруженная ангелами и небесными сиянием. Пречистая заплакала и начала молиться сама, а потом подошла к Престолу и сняла со своей головы накидку – омофор. Богородица распростерла ткань над молящимися, защищая их от врагов. Такая небесная поддержка очень вдохновила и ободрила горожан, и не на шутку испугала язычников, которые сразу начали убегать.

В Византии такое событие не прижилась, а придя в Русь праздник стал одним из самых любимых в народе. Украинское казачество настолько уважало Пречистую Деву, что избрало ее своей покровительницей, а икона Покровы всегда сопровождала казаков во всех боях. Этот праздник очень сильно соединился с украинской историей и приобрел не только значение церковного события, но и дня, который определяет нашу идентичность.

Какие традиции существуют на Покрову

Традиционно на Покрову верующие посещают Службу Божью, где молятся Пресвятой Марии и просят у нее заступничества и помощи. К слову, в Украине много храмов посвященных этому празднику, к примеру, Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области.



Покрова-2021: традиции праздника

Считается, что Покрова Пресвятой Богородицы является благоприятным днем ​​для свадьбы или сватовства. Верили, если влюбленные поженятся на Покрову, то Богородица будет держать их под своей защитой всю жизнь. Праздник также очень любили и незамужние девушки. В этот день все женщины, которые хотели выйти замуж молились Богородице с такой просьбой.

Люди пытались завершить все свои дела с хозяйством или собрать урожай до торжеств, а само событие провести в семейном тепле и уюте. На Покрову принято делать дары бедным и сиротам, а также окуривать дома дымом от горящих веточек яблони или вишни, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Что нельзя делать на Покрову Пресвятой Богородицы-2021