Каждый год, 9 января, чествовали память великомученика Степана. Все мальчики и мужчины, которые носят это имя празднуют День Ангела. Лучшие поздравления в прозе и стихах, которыми можно поздравить Степана – ищите в материале.

Поздравления с днем ​​Ангела Степана в прозе

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Поздравляю тебя, Степан! Пусть твоя жизнь будет наиболее увлекательным и долгим романом, в который многим захочется попасть вместе с тобой. Пусть все они станут тебе верными спутниками и настоящими друзьями. Смело иди дорогой, вписывая в эту книгу новые интересные страницы!

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Степан, поздравляю тебя и желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разлуки, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже будет радоваться вместе с тобой.

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Поздравляю от всей души с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души!

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Дорогой Степан! Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и держал под своим крылом! С Днем ангела!

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Степан, от всей души поздравляем вас с днем ​​ангела! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие были постоянными в повседневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся все самые сокровенные желания и стремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и увеличатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!



Поздравления с днем Ангела Степана в стихах

Поздравления с днем Ангела Степана в стихах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Степан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Вітаю із днем ангела Степана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Посміхнися нам, Степане,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Степане,

Прийми привітання!