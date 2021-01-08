Кожного року, 9 січня, вшановують пам'ять великомученика Степана. Усі хлопчики та мужчини, які носять це ім'я святкують День Ангела. Найкращі привітання у прозі й віршах, якими можна поздоровити Степана – шукайте у матеріалі.

Привітання з днем Ангела Степана у прозі

До теми Канікули в школах України 2020 – 2021: коли відпочиватимуть учні

Вітаю тебе, Степане! Нехай твоє життя буде найбільш захоплюючим і довгим романом, у який багатьом захочеться потрапити разом з тобою. Нехай всі вони стануть тобі вірними супутниками та справжніми друзями. Сміливо йди дорогою, вписуючи в цю книгу нові цікаві сторінки!

***

Степане, вітаю тебе й бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості і у хвилини смутку, любові і розлуки, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі!

***

Дорогий Степане! Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і тримав під своїм крилом! З Днем ангела!

***

Степане, від щирого серця вітаємо вас з іменинами! Бажаємо, щоб удача, успіх і натхнення були вірними супутниками у всіх ваших починаннях, а здоров'я, щастя і добробут були постійними у щоденному житті! Щоб накопичений життєвий досвід і мудрість допомогли досягти нових висот! Нехай збудуться всі найпотаємніші бажання і прагнення, збережеться все хороше, що є у вашому житті й збільшаться миті радості, любові та оптимізму. Наполегливості й терпіння у вирішенні щоденних завдань!



Привітання з днем Ангела Степана у віршах

Привітання з днем Ангела Степана у віршах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Степан, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Вітаю із днем ангела Степана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Посміхнися нам, Степане,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Степане,

Прийми привітання!