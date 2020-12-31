Новый год по большей части ассоциируется с хорошим, приподнятым настроением. Это радостный праздник для всех, ведь мы оставляем в прошлом все свои тревоги и проблемы, чтобы встретить Новый год с чистыми сердцем и душой. Предлагаем вашему вниманию самые искренние поздравления с Новым годом в прозе и стихах, чтобы у вас и ваших близких появилось это замечательное настроение.

LifeStyle 24 собрал для вас лучшие поздравления с новым 2021 годом.

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Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

Поздравления с Новым годом 2021 в прозе

От всей души поздравляем вашу семью с Новым годом! Желаем семейного благополучия, семейного уюта и достатка! Пусть богатство и успех, словно новогодние снежинки, круглый год прилетают к вам! С Новым Годом!

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Новый год – это сказочное время, когда все обновляется и начинается с начала! В этот праздник от всей души хочу пожелать вам замечательных открытий, новых свершений и триумфа во всех делах! Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка всегда сияет на лице, а все праздничные дни запомнятся красивыми и теплыми воспоминаниями! С Новым годом!

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С Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами! Желаю новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть Новый год подарит светлую надежду и большие силы, исполнит все добрые желания и принесет счастье в твой дом.

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Поздравляем с Новым годом! Желаем, чтобы искрящееся настроение сопровождало вас целый год, чтобы прекрасные люди и хорошие друзья были рядом. Пусть сбудутся самые желанные мечты, произойдут неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой, светом!

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Этот год был тяжелым, было множество проблем и неудач. Так пусть в новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Искренне желаю, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье как раз включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,



Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

З роком Бика я вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

***

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!



Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов’язково!

***

Нехай Бика 2021 рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Стільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Стільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Стільки радісних вістей!

***

Починайся, рік новенький,

Юний, свіжий, молоденький!

Подаруй нам радість, втіху,

Більше гумору та сміху!

Серце щоб не знало втоми,

І достаток був удома.

Всім нам — днів лише щасливих,

Друзів вірних, незрадливих!

І краси, як маків цвіт,

І, звичайно, довгих літ!

***

Нехай несе вам Новий рік

Лише достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

І омріяне збулося!

Нехай усе, що щастям зветься

На Новий рік у ваш дім ввійде,

Нехай здоров’я і кохання

Новий рік Вам принесе.

Нехай Різдвяна коляда

Дарує усмішок багато,

Додасть Вам настрою й тепла

Відчуйте, що настало свято!

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