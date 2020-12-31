Самые искренние поздравления с Новым годом 2021 в прозе и стихах
Новый год по большей части ассоциируется с хорошим, приподнятым настроением. Это радостный праздник для всех, ведь мы оставляем в прошлом все свои тревоги и проблемы, чтобы встретить Новый год с чистыми сердцем и душой. Предлагаем вашему вниманию самые искренние поздравления с Новым годом в прозе и стихах, чтобы у вас и ваших близких появилось это замечательное настроение.
LifeStyle 24 собрал для вас лучшие поздравления с новым 2021 годом.
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Поздравления с Новым годом 2021 в прозе
Поздравления с Новым годом 2021 в прозе
От всей души поздравляем вашу семью с Новым годом! Желаем семейного благополучия, семейного уюта и достатка! Пусть богатство и успех, словно новогодние снежинки, круглый год прилетают к вам! С Новым Годом!
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Новый год – это сказочное время, когда все обновляется и начинается с начала! В этот праздник от всей души хочу пожелать вам замечательных открытий, новых свершений и триумфа во всех делах! Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка всегда сияет на лице, а все праздничные дни запомнятся красивыми и теплыми воспоминаниями! С Новым годом!
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С Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами! Желаю новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть Новый год подарит светлую надежду и большие силы, исполнит все добрые желания и принесет счастье в твой дом.
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Поздравляем с Новым годом! Желаем, чтобы искрящееся настроение сопровождало вас целый год, чтобы прекрасные люди и хорошие друзья были рядом. Пусть сбудутся самые желанные мечты, произойдут неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой, светом!
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Этот год был тяжелым, было множество проблем и неудач. Так пусть в новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Искренне желаю, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье как раз включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!
Поздравления с Новым годом 2021 в стихах
Поздравления с Новым годом 2021 в стихах
З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
***
З роком Бика я вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
***
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов’язково!
***
Нехай Бика 2021 рік
Принесе щастя повний міх!
Скільки снігу за вікном,
Стільки їжі за столом,
Скільки гілок на ялинці,
Стільки грошей у торбинці!
Скільки за столом гостей,
Стільки радісних вістей!
***
Починайся, рік новенький,
Юний, свіжий, молоденький!
Подаруй нам радість, втіху,
Більше гумору та сміху!
Серце щоб не знало втоми,
І достаток був удома.
Всім нам — днів лише щасливих,
Друзів вірних, незрадливих!
І краси, як маків цвіт,
І, звичайно, довгих літ!
***
Нехай несе вам Новий рік
Лише достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
І омріяне збулося!
Нехай усе, що щастям зветься
На Новий рік у ваш дім ввійде,
Нехай здоров’я і кохання
Новий рік Вам принесе.
Нехай Різдвяна коляда
Дарує усмішок багато,
Додасть Вам настрою й тепла
Відчуйте, що настало свято!
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