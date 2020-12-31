Найщиріші привітання з Новим роком 2021 у прозі й віршах
Новий рік, здебільшого, асоціюється з гарним, піднесеним настроєм. Це радісне свято для всіх, адже закінчується старе й бере початок нове. Ми залишаємо в минулому всі свої тривоги й проблеми, аби зустріти Новий рік із чистими серцем і душею. Пропонуємо до вашої уваги найщиріші привітання з Новим роком у прозі та віршах, щоб у вас і ваших близьких з'явився цей чудовий настрій.
LifeStyle 24 зібрав для вас найкращі привітання з Новим 2021 роком.
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Привітання із Новим роком 2021 у прозі
Привітання з Новим роком 2021 у прозі
Від щирого серця вітаємо вашу родину з Новим роком! Бажаємо сімейного благополуччя, родинного затишку та добробуту! Нехай достаток та успіх, немов новорічні сніжинки цілий рік прилітають до вас! З Новим Роком!
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Новий рік – це казковий час, коли все оновлюється і починається з початку! У це свято, від щирого серця хочу побажати вам чудових відкриттів, нових звершень і тріумфу у всіх справах! Нехай улюблені і рідні завжди будуть поруч, усмішка завжди сяє на лиці, а всі святкові дні запам'ятаються гарними й теплими спогадами! З Новим роком!
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З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами! Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.
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Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов'ю, добротою, світлом!
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Цей рік був важким, було безліч проблем та невдач. Так нехай в Новому році буде більше перемог. Нехай він буде наповнений радістю, усмішками і сміхом. Щиро бажаю, щоб будь-яке бажання втілилося в життя, щоб всі цілі були досягнутими. Найголовніше, нехай кожен з нас буде в Новому році щасливий. Адже щастя якраз включає в себе і здоров'я, і любов, і успіх. Будьте щасливі! З Новим роком!
Привітання із Новим роком 2021 у віршах
Привітання з Новим роком 2021 у віршах
З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
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З роком Бика я вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
***
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов’язково!
***
Нехай Бика 2021 рік
Принесе щастя повний міх!
Скільки снігу за вікном,
Стільки їжі за столом,
Скільки гілок на ялинці,
Стільки грошей у торбинці!
Скільки за столом гостей,
Стільки радісних вістей!
***
Починайся, рік новенький,
Юний, свіжий, молоденький!
Подаруй нам радість, втіху,
Більше гумору та сміху!
Серце щоб не знало втоми,
І достаток був удома.
Всім нам — днів лише щасливих,
Друзів вірних, незрадливих!
І краси, як маків цвіт,
І, звичайно, довгих літ!
***
Нехай несе вам Новий рік
Лише достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
І омріяне збулося!
Нехай усе, що щастям зветься
На Новий рік у ваш дім ввійде,
Нехай здоров’я і кохання
Новий рік Вам принесе.
Нехай Різдвяна коляда
Дарує усмішок багато,
Додасть Вам настрою й тепла
Відчуйте, що настало свято!
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