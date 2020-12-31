Новий рік, здебільшого, асоціюється з гарним, піднесеним настроєм. Це радісне свято для всіх, адже закінчується старе й бере початок нове. Ми залишаємо в минулому всі свої тривоги й проблеми, аби зустріти Новий рік із чистими серцем і душею. Пропонуємо до вашої уваги найщиріші привітання з Новим роком у прозі та віршах, щоб у вас і ваших близьких з'явився цей чудовий настрій.

LifeStyle 24 зібрав для вас найкращі привітання з Новим 2021 роком.

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Привітання із Новим роком 2021 у прозі



Привітання з Новим роком 2021 у прозі

Від щирого серця вітаємо вашу родину з Новим роком! Бажаємо сімейного благополуччя, родинного затишку та добробуту! Нехай достаток та успіх, немов новорічні сніжинки цілий рік прилітають до вас! З Новим Роком!

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Новий рік – це казковий час, коли все оновлюється і починається з початку! У це свято, від щирого серця хочу побажати вам чудових відкриттів, нових звершень і тріумфу у всіх справах! Нехай улюблені і рідні завжди будуть поруч, усмішка завжди сяє на лиці, а всі святкові дні запам'ятаються гарними й теплими спогадами! З Новим роком!

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З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами! Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

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Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов'ю, добротою, світлом!

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Цей рік був важким, було безліч проблем та невдач. Так нехай в Новому році буде більше перемог. Нехай він буде наповнений радістю, усмішками і сміхом. Щиро бажаю, щоб будь-яке бажання втілилося в життя, щоб всі цілі були досягнутими. Найголовніше, нехай кожен з нас буде в Новому році щасливий. Адже щастя якраз включає в себе і здоров'я, і ​​любов, і успіх. Будьте щасливі! З Новим роком!

Привітання із Новим роком 2021 у віршах



Привітання з Новим роком 2021 у віршах

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,



Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

З роком Бика я вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

***

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!



Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов’язково!

***

Нехай Бика 2021 рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Стільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Стільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Стільки радісних вістей!

***

Починайся, рік новенький,

Юний, свіжий, молоденький!

Подаруй нам радість, втіху,

Більше гумору та сміху!

Серце щоб не знало втоми,

І достаток був удома.

Всім нам — днів лише щасливих,

Друзів вірних, незрадливих!

І краси, як маків цвіт,

І, звичайно, довгих літ!

***

Нехай несе вам Новий рік

Лише достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

І омріяне збулося!

Нехай усе, що щастям зветься

На Новий рік у ваш дім ввійде,

Нехай здоров’я і кохання

Новий рік Вам принесе.

Нехай Різдвяна коляда

Дарує усмішок багато,

Додасть Вам настрою й тепла

Відчуйте, що настало свято!

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