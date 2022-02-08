Именины 8 февраля празднует Федор.
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Приметы 8 февраля
- Верили, что в этот день покойные родственники могли наведываться в свои дома. Издавна люди вешали на дверь веточки рябины или засушенную крапиву, чтобы умершие не беспокоили их.
- Метель 8 февраля – холода усилятся.
- Погожий и ясный день удался – скоро придет весна.
- Приснился покойник сегодня – сходите в церковь и помолитесь за этого человека.
Что нельзя делать 8 февраля
- Лучше не выходить из дома с наступлением темноты.
- Не рекомендуется в этот день смотреть на небо, ведь если вы увидите звезду, которая падает – это будет предвещать в будущем болезнь.
- Не обсуждайте усопших людей.