Многим понятие "Нового года" ассоциируется со снежной зимой, мандаринами и шампанским, однако для иудеев этот праздник приобрел иной смысл. Еврейский календарь основан на солнечно-лунных фазах, что отличает его от других, поэтому и праздники в нем будут размещены по-другому. Рош ха-Шана иудеи празднуют два дня подряд в осенний месяц тишрей.

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Традиции Рош га-Шана-2021

Еврейский народ празднует Рош га-Шана в честь завершения создания Вселенной Богом. Всевышний создал человека и доработал основные детали мира, а затем доверил свое творение людям и приказал им совершенствовать и хранить его творение.



Еврейский Новый год-2021: традиции / Фото Pexels

Само название праздника дословно переводится с иврита, как "Глава года". Важно понимать, что кроме самого празднования, Рош га-Шана является также днем Великого Суда. Еврейский народ верит, что в этот особым период Господь взвешивает все хорошие и плохие поступки человека, и таким образом определяет ему приговор на следующий год. Поэтому, чтобы Бог был милостив, иудеи много молятся и чистосердечно каятся в своих грехах.



Традиции Рош га-Шана / Фото Pexels

Празднование Рош га-Шана принято начинать с торжественных богослужений, которых три – утреннее, дневное и вечернее. Каждое богослужение сопровождается трублением в шофар, ведь так иудеи призывают всех оглянуться назад на свои грехи и проанализировать все поступки.

В Израиле праздник Рош га-Шана отмечают на государственном уровне. Поэтому все последователи иудаизма в этой стране получат два дополнительных выходных.

Что нельзя делать в праздник Рош га-Шана-2021