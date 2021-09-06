Багато кому поняття "Нового року" асоціюється зі сніжною зимою, мандаринами й шампанським, проте для юдеїв це свято набуло іншого сенсу. Єврейський календар базується на сонячно-місячних фазах, що відрізняє його від інших, тож і свята у ньому будуть розміщенні по-іншому. Рош га-Шана іудею святкують два дні поспіль в осінній місяць тішрей.

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Традиції Рош га-Шана-2021

Єврейський народ святкує Рош га-Шана на честь завершення творення Всесвіту Господом. Всевишній створив людину й допрацював основні деталі світу, а потім довірив свій витвір людям й наказав їм вдосконалювати й берегти його творіння.



Єврейський Новий рік-2021: традиції / Фото Pexels

Сама назва свята дослівно перекладається з івриту, як "Голова року". Важливо розуміти, що окрім самого святкування, Рош га-Шана є також днем ​​Великого Суду. Єврейський народ вірить, що у цей особливим період Господь зважує всі добрі і погані вчинки людини, і таким чином визначає їй вирок на наступний рік. Тож, аби Бог був милосердним, юдеї багато моляться і щиросердечно каяться у своїх гріхах.



Традиції Рош га-Шана / Фото Pexels

Святкування Рош га-Шана заведено розпочинати з урочистих богослужінь, яких є три – ранішнє, денне та вечірнє. Кожне богослужіння супроводжується трублінням у шофар, адже так юдеї закликають всіх оглянутись назад на свої гріхи й проаналізувати всі вчинки.

В Ізраїлі свято Рош га-Шана відзначають на державному рівні. Тож усі послідовники іудаїзму у цій країні отримають два додаткові вихідні.

Що не можна робити у свято Рош га-Шана-2021