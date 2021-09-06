Еврейский праздник Рош га-Шана-2021: что нельзя делать в событие
Источник:24 канал
По-другому Рош га-Шана называют еврейским Новым годом. Этот праздник обычно приходится на начало осени, а в 2021 году будет праздноваться с 6 сентября по 8 сентября. Рош га-Шан для евреев является одним из самых больших праздников, ведь в него каждый верующий должен переосмыслить свою жизнь и молиться, чтобы Бог определил ему хорошую судьбу на следующий год.
Многим понятие "Нового года" ассоциируется со снежной зимой, мандаринами и шампанским, однако для иудеев этот праздник приобрел иной смысл. Еврейский календарь основан на солнечно-лунных фазах, что отличает его от других, поэтому и праздники в нем будут размещены по-другому. Рош ха-Шана иудеи празднуют два дня подряд в осенний месяц тишрей.
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Традиции Рош га-Шана-2021
Еврейский народ празднует Рош га-Шана в честь завершения создания Вселенной Богом. Всевышний создал человека и доработал основные детали мира, а затем доверил свое творение людям и приказал им совершенствовать и хранить его творение.
Еврейский Новый год-2021: традиции / Фото Pexels
Само название праздника дословно переводится с иврита, как "Глава года". Важно понимать, что кроме самого празднования, Рош га-Шана является также днем Великого Суда. Еврейский народ верит, что в этот особым период Господь взвешивает все хорошие и плохие поступки человека, и таким образом определяет ему приговор на следующий год. Поэтому, чтобы Бог был милостив, иудеи много молятся и чистосердечно каятся в своих грехах.
Традиции Рош га-Шана / Фото Pexels
Празднование Рош га-Шана принято начинать с торжественных богослужений, которых три – утреннее, дневное и вечернее. Каждое богослужение сопровождается трублением в шофар, ведь так иудеи призывают всех оглянуться назад на свои грехи и проанализировать все поступки.
В Израиле праздник Рош га-Шана отмечают на государственном уровне. Поэтому все последователи иудаизма в этой стране получат два дополнительных выходных.
Что нельзя делать в праздник Рош га-Шана-2021
- Согласно традициям, в новый год все иудеи должны войти с чистой душой и помыслами. Поэтому в период Рош ха-Шана все верующие отказываются от негатива и злых мыслей.
- Относительно праздничного стола на Рош ха-Шана также есть некоторые запреты. К примеру, нельзя готовить кислые или горькие блюда, ведь тогда весь следующий год пройдет со слезами и несчастьями.
- Нельзя держать обиду или зло на других людей. Простить и отпустить все зло, что вам совершили будет самой высокой мудростью.
- На Рош ха-Шана запрещено грустить. Обязательным условием этого праздника является веселье, поэтому не держите в голове тревогу и печаль.
- Нельзя курить.