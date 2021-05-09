День матери никогда не имеет постоянной даты, однако традиционно празднуется во второе воскресенье мая. В 2021 году праздник пришелся на 9 мая. Этот день не скован никакими границами и поздравлять в него нужно не только тех женщин, которые уже почувствовали радость материнства, но и тех, кто в ожидании появления малыша.

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День матери: история праздника

Чествование матери имеет длинную и давнюю историю. Об этом рассказывают разные найденные артефакты и статуэтки, которые своими очертаниями напоминают образ женщины-матери. Однако, официально праздник начали отмечать в США. К основанию этого особого дня имеют отношение несколько женщин.

Первой, кто подумал о необходимости основания дня, который символически объединял бы всех матерей в борьбе за мир, стала активистка Джулия Уорд. В 1872 году американка устраивала митинги, но властные структуры не считали нужным прислушиваться к женщине.



Джулия Уорд / Фото Википедия

В 1907 году, чтобы почтить собственную умершую мать, продолжила доказывать государственным структурам необходимость этого праздника Анна Джарвис. Ее мать, Энн Мария Джарвис, была известным борцом за права женщин и очень вдохновила своим примером дочь. Вместо массовых демонстраций, Анна писала частные письма всем государственным служащим и чиновникам.

Ее усилия закончились успехом, потому что в 1910 году в штате Вирджиния впервые официально отпраздновали День матери. Через четыре года Вудро Вильсон, президент США, ввел официальное празднование Дня матери во второе воскресенье мая во всей Америке.

Празднование Дня матери в разных странах

Жители Японии пытались праздновать День матери с 1931 году. Тогда они связали День матери с Днем рождения императрицы. Однако, дольше одного года традиция не продержалась. Сейчас японцы все же очень стараются придерживаться обычая и как большинство стран мира дарят своим матерям цветы во второе воскресенье мая.

В США и многих странах Европы в этот день принято дарить мамам гвоздики. Красные цветы дети несли живым матерям, а если родного человека уже не было в живых, то на ее могилу приносили белые гвоздики.



Как празднуют День матери в разных странах / Фото Pixabay

В Австралии чествуют не только тех женщин, которые родили детей, но и тех, кто просто их воспитывает – воспитателей и опекунов. Также, утром все австралийские дети бегут на кухню и готовят своим мамам праздничный завтрак, который их очень порадует.

В Финляндии День матери – очень популярное и уважаемое событие. Недаром, эта страна была признана самой благоприятной для материнства в Европе. Этот праздник здесь считается выходным и в него финны награждают матерей государственными орденами. К слову, специально для финских мам был выведен новый сорт роз, который и назвали в честь этого светлого события.

Кто как не итальянцы знают, как угодить матери в ее день. Мама в Италии – это несомненная глава семьи и важный человек для каждого. На День матери итальянские мамочки отправляются в ресторан, где дети одаривают их красивыми подарками и цветами.