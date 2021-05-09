День матері ніколи не має сталої дати, однак традиційно святкується у другу неділю травня. У 2021 році свято припало на 9 травня. Цей день не скований жодними кордонами й вітати у нього треба не лише тих жінок, які вже відчули радість материнства, а й тих, хто в очікуванні появи малюка.

Також читайте Подарунки на День матері: 10 небанальних варіантів, які зворушать матусю

День матері: історія свята

Вшановування матері має довгу й давню історію. Про це розповідають різні знайдені артефакти та статуетки, які своїми обрисами нагадують образ жінки-матері. Однак, офіційно свято почали відзначати у США. До заснування цього особливого дня мають причетність декілька жінок.

Першою, хто подумав про необхідність заснування дня, який символічно об'єднував би усіх матерів у боротьбі за мир, стала активістка Джулія Ворд. У 1872 році американка влаштовувала мітинги, але владні структури не вважали за потрібне дослухатись до жінки.



Джулія Ворд / Фото Вікіпедія

У 1907 році, аби вшанувати власну матір, яка померла, продовжила доводити державним структурам необхідність цього свята Анна Джарвіс. Її мати, Енн Марія Джарвіс, була відомою борчинею за права жінок й дуже надихнула своїм прикладом доньку. Замість масових демонстрацій, Анна писала приватні листи усім державним службовцям та чиновникам.

Її зусилля закінчились успіхом, бо у 1910 році у штаті Вірджинія вперше офіційно відсвяткували День матері. Через чотири роки Вудро Вільсон, президент США, запровадив офіційне святкування Дня матері у другу неділю травня у всій Америці.

Святкування Дня матері у різних країнах

Жителі Японії намагались святкувати День матері з 1931 році. Тоді вони пов'язали День матері із Днем народження імператриці. Однак, довше одного року традиція не протрималась. Зараз японці все ж дуже стараються притримуватись звичаю і як більшість країн світу дарують своїм матерям квіти у другу неділю травня.

У США і багатьох країнах Європи у цей день прийнято дарувати мамам гвоздики. Червоні квіти діти несли живим матерям, а якщо рідної людини вже не було у живих, то на її могилу приносили білі гвоздики.



Як святкують День матері у різних країнах / Фото Pixabay

В Австралії вшановують не лише тих жінок, які народили дітей, а й тих, хто просто їх виховує –вихователів й опікунів. Також, зранку усі австралійські діти біжать на кухню й готують своїм матусям святковий сніданок, який їх дуже потішить.

У Фінляндії День матері є дуже популярною і шанованою подією. Недарма, ця країна була визнана найсприятливішою для материнства в Європі. Це свято тут вважається вихідним й у нього фіни нагороджують матерів державними орденами. До слова, спеціально для фінських мам був виведений новий сорт троянд, який і назвали у честь цієї світлої події.

Хто ж як не італійці знають, як догодити матері у її день. Мама в Італії – це безсумнівна глава сім'ї і найважливіша людина для кожного. На День матері італійські матусі вирушають у ресторан, де діти обдаровують їх красивими подарунками і квітами.