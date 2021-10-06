О появлении на свет предшественника Иисуса Христа, который расскажет о нем миру, писалось еще в Ветхом Завете. К Крестителю молятся, просят у него мудрости и благополучия, ведь не зря святого по важности ставят на ступень ниже от Богоматери.

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История праздника

Родителей Иоанна Крестителя звали Захария и Елизавета, которые были очень праведными и религиозными людьми. Отец святого, Захария, был священником в Иерусалимском храме, однако они с женой не могли иметь детей и долго от этого страдали. Так Господь испытывал веру супругов и когда увидел, что они готовы – подарил паре сына.



Зачатие Иоанна Предтечи-2021: история праздника

Елизавета родила маленького Крестителя в пустыне, ведь тогда царь Ирод пришел в ярость и убивал всех младенцев, ища младенца Иисуса. На момент рождения святого Иоанна, его отца во время службы Божьей схватили воины Ирода и выспрашивали, где родился сын. Захария молчал, поэтому в наказание его закололи прямо в храме.

Мать Предтечи ушла из жизни через сорок дней после того, как узнала о смерти мужа. Святой Иоанн же рос в пустыне и вышел к народу лишь тогда, когда предчувствовал, что Христос в нем нуждается.

Что нельзя делать в день Зачатия Иоанна Предтечи-2021

Не забудьте сегодня посетить храм и помолиться.

В праздник запрещены любые негативные эмоции, поэтому не ссорьтесь и не создавайте конфликтов.



Что нельзя делать на Зачатие Иоанна Крестителя