Про появу на світ попередника Ісуса Христа, який розповість про нього світові, писалось ще у Старому Заповіті. До Хрестителя моляться, просять в нього мудрості й благополуччя, адже не дарма святого за важливістю ставлять на щабель нижче від Богоматері.

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Історія свята

Батьків Іоанна Хрестителя звали Захарія та Єлизавета, які були дуже праведними і релігійними людьми. Батько святого, Захарія, був священником у храмі Єрусалимському, однак вони з дружиною не могли мати дітей і довго від цього страждали. Так Господь випробовував віру подружжя і коли побачив, що вони готові – подарував парі сина.



Зачаття Івана Предтечі-2021: історія свята

Єлизавета народила маленького Хрестителя у пустелі, адже тоді цар Ірод оскаженів і вбивав усіх немовлят, шукаючи дитятко-Ісуса. На момент народження святого Іоанна, його батька під час Служби Божої схопили вояки Ірода і випитували, де народився син. Захарія мовчав, тож у покарання його закололи прямісінько у храмі.

Мати Предтечі пішла з життя через сорок днів, після того, як дізналась про смерть чоловіка. Святий Іван же зростав у пустелі й вийшов до народу лише тоді, коли передчув, що Христос його потребує.

Що не можна робити у день Зачаття Івана Предтечі-2021

Не забудьте сьогодні відвідати храм і помолитися.

У свято заборонені будь-які негативні емоції, тож не сваріться і не створюйте конфліктів.



Що не можна робити на Зачаття Івана Хрестителя