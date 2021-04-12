Рамадан – один из важнейших периодов в мусульманской культуре, который еще по-другому называют пятым столпом ислама. Это время осмысления и духовного очищения, однако для того, чтобы приступить к Рамадану, настоящий мусульманин должен отказаться от многих вещей и соблюдать ряд строгих правил.

Согласно истории мусульманства, в месяц Рамадан пророку Мухаммеду были посланы откровения от Всевышнего, которые впоследствии стали основой священной книги Коран. Пост в Рамадан является довольно строгим, однако мусульмане встречают его очень радостно, ведь знают, что это время является самым лучшим периодом, чтобы подтвердить силу своей веры.

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Календарь Рамадана-2021

Рамадан является девятым месяцем исламского календаря и длится он 30 дней. В 2021 году священный пост мусульман начнется 12 апреля после захода солнца, а закончится 12 мая.



Календарь Рамадана-2021 / Фото Pixabay

Первый таравих-намаз мусульмане будут осуществлять 12 апреля, а последний состоится 11 мая. Сразу после окончания Рамадана, 13 мая, верующие будут отмечать Ураза-байрам – важный праздник, знаменующий завершение долгого строгого поста.

Каковы правила Рамадана-2021

В священный месяц Рамадан существует перечень специальных правил и запретов, которые нужно соблюдать каждому мусульманину, чтобы не опорочить себя и свою веру. Так, во время Рамадана мусульманин может есть и пить лишь дважды в сутки – до рассвета и после захода солнца. Время перед восходом солнца для совершения трапезы называют сухур, после захода – ифтар.



Правила Рамадана-2021 / Фото Pexels

Однако во время дня, то есть от восхода солнца до захода солнца, употреблять пищу и пить воду запрещается. В Рамадан есть множество предостережений, в которых четко описано, что нельзя делать в этот праздник: запрещено курить, вдыхать дым, вести половую жизнь и употреблять медикаменты. Однако, в связи с пандемией, мусульманам разрешили осуществлять вакцинацию от COVID-19.

Каковы правила Рамадана для женщин и мужчин

По религиозным правилам, от поста освобождались только люди пожилого возраста, беременные женщины или женщины, которые только родили и кормят ребенка, душевнобольные и те, кто в период Рамадана путешествует и не находится дома. Если человек по каким-то причинам не может соблюсти пост, то для него он переносится.



Каковы правила Рамадана-2021​ / Фото Pixabay

В течение Рамадана мусульмане должны совершать несколько намазов, то есть канонических молитв. Молиться рекомендуется в мечети, в окружении других мусульман. Место, где совершается молитва, должно быть чистым. Согласно обычаям, женщины должны молиться отдельно от мужчин. Во время совершения намаза нельзя разговаривать, есть, пить и смеяться. Также запрещено молиться ровно в полдень и в моменты восхода и захода солнца.

Что можно есть в Рамадан

Перед восходом солнца, в сухур, рекомендовано употреблять блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна и салаты из овощей. Можно есть сухофрукты и фрукты. Вечером употребляют финики, или же любые другие продукты, насыщенные глюкозой. Также можно употреблять овощные блюда. Разрешено есть выпечку, свежие фрукты, выпивать стакан воды, компота, киселя или морса.



Рамадан 2021: что можно есть / Фото Pexels