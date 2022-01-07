Рождество считают вторым по важности праздником у христиан после Пасхи. В этот день верующие ждут очень долго и предварительно подготавливаются к нему в период Рождественского поста. В украинской культуре Рождество Христово богато и интересными обычаями, суевериями и предостережениями.
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Что нельзя делать на Рождество Христово-2022
- Так как Рождество является чрезвычайно большим праздником, то физически работать в него запрещено.
- Не следует сегодня шить и вязать.
- В праздник нельзя надолго покидать дом.
- Нельзя вставать из-за праздничного стола, если вы не попробовали все 12 блюд.
- Важно не нервничать на Рождество и не ссориться ни с кем. Негативные эмоции могут привести к беде и проблемам со здоровьем.
- Не ужинайте в грязной или старой одежде. Чествовать рождение Христа необходимо в красивой и торжественной одежде.
- Не забывайте о своих покойных родственниках. На столе поставьте еще одну тарелку со стаканом и хлебом.
- Не ругайтесь и не злословьте.
Что можно и нельзя делать на Рождество 2022 / Фото Pixabay
Что нужно сделать на Рождество-2022
- Обязательно посетите Службу Божью в праздник и помолитесь за здоровье вашей семьи.
- Если вы собираетесь в гости, то не приходите с пустыми руками. Возьмите в гости немного кутьи или, к примеру, пампухов.
- Настройтесь на позитив и радость. В светлый праздник Рождества нужно думать только о хороших вещах.