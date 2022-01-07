Рождество считают вторым по важности праздником у христиан после Пасхи. В этот день верующие ждут очень долго и предварительно подготавливаются к нему в период Рождественского поста. В украинской культуре Рождество Христово богато и интересными обычаями, суевериями и предостережениями.

Не пропустите Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты

Что нельзя делать на Рождество Христово-2022

  • Так как Рождество является чрезвычайно большим праздником, то физически работать в него запрещено.
  • Не следует сегодня шить и вязать.
  • В праздник нельзя надолго покидать дом.
  • Нельзя вставать из-за праздничного стола, если вы не попробовали все 12 блюд.
  • Важно не нервничать на Рождество и не ссориться ни с кем. Негативные эмоции могут привести к беде и проблемам со здоровьем.
  • Не ужинайте в грязной или старой одежде. Чествовать рождение Христа необходимо в красивой и торжественной одежде.
  • Не забывайте о своих покойных родственниках. На столе поставьте еще одну тарелку со стаканом и хлебом.
  • Не ругайтесь и не злословьте.

Що можна і не можна робити на Різдво 2022
Что можно и нельзя делать на Рождество 2022 / Фото Pixabay

Что нужно сделать на Рождество-2022

  • Обязательно посетите Службу Божью в праздник и помолитесь за здоровье вашей семьи.
  • Если вы собираетесь в гости, то не приходите с пустыми руками. Возьмите в гости немного кутьи или, к примеру, пампухов.
  • Настройтесь на позитив и радость. В светлый праздник Рождества нужно думать только о хороших вещах.