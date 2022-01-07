Різдво вважають другим за важливістю святом у християн, після Великодня. Цього дня віряни чекають дуже довго й попередньо підготовлюються до нього у період Різдвяного посту. В українській культурі Різдво Христове багате і на цікаві звичаї, і на забобони та застороги.

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Що не можна робити на Різдво Христове-2022

Так, як Різдво є надзвичайно великим святом, то фізично працювати у нього заборонено.

Не слід сьогодні шити і в'язати.

У свято не можна надовго покидати домівку.

Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.

Важливо не нервуватись на Різдво й не сваритись ні з ким. Негативні емоції можуть призвести до біди й проблем зі здоров'ям.

Не вечеряйте у брудному чи старому одязі. Вшановувати народження Христа необхідно у гарному й врочистому одязі.

Не забувайте про своїх покійних родичів. На столі поставте ще одну тарілку зі склянкою і хлібом.

Не лайтесь і не лихословте.



Що можна і не можна робити на Різдво 2022 / Фото Pixabay

Що потрібно зробити на Різдво-2022