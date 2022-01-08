Праздник Собора Пресвятой Девы в народе обычно называют просто Марией. В этот день принято продолжать празднование Рождества, но с воспоминанием о Той, без которой это Рождество не произошло бы. Роль Богородицы в христианстве огромная, ведь ее считают защитницей всего человечества, символом безграничной доброты и любви.

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Что нельзя делать на Собор Пресвятой Марии-2022

В этот день запрещалась любая работа. Особенно нельзя работать женщинам в положении. Верили, если пренебречь этим правилом, то ребенок может родиться больным.

Существует суеверие, что на Марию нельзя варить и пить кисель, ведь тогда заболеет близкий человек.

Нельзя покупать и брать в руки веревки.

Под строгим запретом – ссоры и различные конфликты. Если между вами и другим человеком возникли недоразумения, то лучше уладить их мирно.

Не ругайтесь и не злословьте.

В праздник нельзя есть с негодной посуды. Это могло привести к бедности и болезням.

Наши предки думали, что нельзя поднимать детей слишком высоко, иначе ребенок заболеет.

Собор святой Марии-2022: приметы и что нельзя делать

Собор святой Марии-2022: приметы