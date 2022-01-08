Праздник Собора Пресвятой Девы в народе обычно называют просто Марией. В этот день принято продолжать празднование Рождества, но с воспоминанием о Той, без которой это Рождество не произошло бы. Роль Богородицы в христианстве огромная, ведь ее считают защитницей всего человечества, символом безграничной доброты и любви.
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Что нельзя делать на Собор Пресвятой Марии-2022
- В этот день запрещалась любая работа. Особенно нельзя работать женщинам в положении. Верили, если пренебречь этим правилом, то ребенок может родиться больным.
- Существует суеверие, что на Марию нельзя варить и пить кисель, ведь тогда заболеет близкий человек.
- Нельзя покупать и брать в руки веревки.
- Под строгим запретом – ссоры и различные конфликты. Если между вами и другим человеком возникли недоразумения, то лучше уладить их мирно.
- Не ругайтесь и не злословьте.
- В праздник нельзя есть с негодной посуды. Это могло привести к бедности и болезням.
- Наши предки думали, что нельзя поднимать детей слишком высоко, иначе ребенок заболеет.
Собор святой Марии-2022: приметы и что нельзя делать
Собор святой Марии-2022: приметы
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Мороз на Марию, то и лето также должно было быть холодным.
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Вороны беспокойны и много каркают – к метели.
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Снежинки липнут к ладоням – оттепель.
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Закат багровый – ждите лютых морозов.
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Безветренная погода предвещала хороший урожай проса.