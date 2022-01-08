Свято Собору Пречистої Діви у народі зазвичай називають просто Марією. У цей день заведено продовжувати святкування Різдва, але зі спомином про Ту, без якої це Різдво не відбулося б. Роль Богородиці у християнстві величезна, адже її вважають захисницею усього людства, символом безмежної доброти і любові.

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Що не можна робити на Собор святої Марії-2022

Цього дня заборонялась будь-яка робота. Особливо не можна працювати жінкам при надії. Вірили, якщо знехтувати цим правилом, то дитина може народитись хворою.

Існує забобон, що на Марії не можна варити і пити кисіль, адже тоді захворіє близька людина.

Не можна купувати й брати в руки мотузки.

Під суворою забороною є сварки і різні конфлікти. Якщо між вами й іншою людиною виникли непорозуміння, то краще владнати їх мирно.

Не лайтесь і не лихословте.

У свято не можна їсти з надщербленого посуду. Це могло призвести до бідності й хвороб.

Наші предки гадали, що не можна піднімати дітей занадто високо, інакше дитина захворіє.



Собор святої Марії-2022: прикмети і що не можна робити

Собор святої Марії-2022: прикмети