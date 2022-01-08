Собор святой Марии-2022: что нельзя делать в религиозный праздник

8 января 2022 , 07:06
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Источник:

24 канал

8 января, после Рождества Христова, православная церковь отмечает память Девы Марии, Матери Иисуса. В этот день на Службах Божьих священники и верующие прославляют Пречистую за то, что она привела в этот мир Спасителя и стала матерью для всех христиан.

Праздник Собора Пресвятой Девы в народе обычно называют просто Марией. В этот день принято продолжать празднование Рождества, но с воспоминанием о Той, без которой это Рождество не произошло бы. Роль Богородицы в христианстве огромная, ведь ее считают защитницей всего человечества, символом безграничной доброты и любви.

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Что нельзя делать на Собор Пресвятой Марии-2022

  • В этот день запрещалась любая работа. Особенно нельзя работать женщинам в положении. Верили, если пренебречь этим правилом, то ребенок может родиться больным.
  • Существует суеверие, что на Марию нельзя варить и пить кисель, ведь тогда заболеет близкий человек.
  • Нельзя покупать и брать в руки веревки.
  • Под строгим запретом – ссоры и различные конфликты. Если между вами и другим человеком возникли недоразумения, то лучше уладить их мирно.
  • Не ругайтесь и не злословьте.
  • В праздник нельзя есть с негодной посуды. Это могло привести к бедности и болезням.
  • Наши предки думали, что нельзя поднимать детей слишком высоко, иначе ребенок заболеет.

Собор святой Марии-2022: приметы и что нельзя делать

Собор святой Марии-2022: приметы

  • Мороз на Марию, то и лето также должно было быть холодным.

  • Вороны беспокойны и много каркают – к метели.

  • Снежинки липнут к ладоням – оттепель.

  • Закат багровый – ждите лютых морозов.

  • Безветренная погода предвещала хороший урожай проса.

Автор: Андріана Будиш