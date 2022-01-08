Собор святой Марии-2022: что нельзя делать в религиозный праздник

07:06

8 января, после Рождества Христова, православная церковь отмечает память Девы Марии, Матери Иисуса. В этот день на Службах Божьих священники и верующие прославляют Пречистую за то, что она привела в этот мир Спасителя и стала матерью для всех христиан.