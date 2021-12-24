Верующие с особым усердием готовятся к Рождественским праздникам, поэтому обычно к Святвечеру эти приготовления завершаются. Люди украшают свои дома яркими огоньками, елочными ветвями и фигурками Святого Семейства, чтобы почтить приход Спасителя в этот мир.

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На Святвечер в легендарном месте рождения Христа, Вифлееме, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается святая литургия. Именно сюда в период праздников собирается больше всего паломников. В Ватикане также проводят большую рождественскую Службу Божью, которую считают одной из самых грандиозных.

Что нельзя делать на Святвечер 24 декабря

На Святвечер строго запрещается гадать. Любая магия в этот день считается большим грехом.

Вечером запрещен любой труд.

Нельзя ругаться и злословить.

Ни с кем не ссорьтесь на Святвечер. Конфликты и негативные эмоции осквернят этот светлый праздник.



Традиции Святвечера 24 декабря / Фото Unsplash