Верующие с особым усердием готовятся к Рождественским праздникам, поэтому обычно к Святвечеру эти приготовления завершаются. Люди украшают свои дома яркими огоньками, елочными ветвями и фигурками Святого Семейства, чтобы почтить приход Спасителя в этот мир.
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На Святвечер в легендарном месте рождения Христа, Вифлееме, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается святая литургия. Именно сюда в период праздников собирается больше всего паломников. В Ватикане также проводят большую рождественскую Службу Божью, которую считают одной из самых грандиозных.
Что нельзя делать на Святвечер 24 декабря
- На Святвечер строго запрещается гадать. Любая магия в этот день считается большим грехом.
- Вечером запрещен любой труд.
- Нельзя ругаться и злословить.
- Ни с кем не ссорьтесь на Святвечер. Конфликты и негативные эмоции осквернят этот светлый праздник.
Традиции Святвечера 24 декабря / Фото Unsplash
- Приведите себя в порядок перед тем как садиться за праздничный стол. Позаботьтесь, чтобы ваша одежда была чистой и свежей, ведь приход Христа в этот мир нужно встретить с уважением.
- Не употребляйте алкоголь в праздник.
- Если вы не пробовали все 12 блюд, то нельзя вставать из-за стола.
- Не забывайте о покойных близких. Следует помолиться за них и поставить на стол дополнительную тарелку с хлебом и солью.