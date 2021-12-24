Віряни з особливою ретельністю готуються до Різдвяних свят, тож зазвичай до Святвечора ці приготування завершуються. Люди прикрашають свої будинки яскравими вогниками, ялинковими гілками й фігурками Святого Сімейства, аби вшанувати прихід Спасителя у цей світ.

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На Святвечір у легендарному місці народження Христа, Вифлеємі, проходить урочиста хода, а опівночі в храмі Різдва розпочинається свята Літургія. Саме сюди у період свят збирається найбільше паломників. У Ватикані також проводять велику різдвяну Службу Божу, яку вважають однією із найграндіозніших.

Що не можна робити на Святвечір 24 грудня

На Святвечір суворо забороняється ворожити. Будь-яка магія у цей день вважається великим гріхом.

Ввечері заборонена будь-яка праця.

Не можна лаятись і лихословити.

Ні з ким не сваріться на Святвечір. Конфлікти й негативні емоції осквернять це світле свято.



Традиції Святвечора 24 грудня / Фото Unsplash