Віряни з особливою ретельністю готуються до Різдвяних свят, тож зазвичай до Святвечора ці приготування завершуються. Люди прикрашають свої будинки яскравими вогниками, ялинковими гілками й фігурками Святого Сімейства, аби вшанувати прихід Спасителя у цей світ.
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На Святвечір у легендарному місці народження Христа, Вифлеємі, проходить урочиста хода, а опівночі в храмі Різдва розпочинається свята Літургія. Саме сюди у період свят збирається найбільше паломників. У Ватикані також проводять велику різдвяну Службу Божу, яку вважають однією із найграндіозніших.
Що не можна робити на Святвечір 24 грудня
- На Святвечір суворо забороняється ворожити. Будь-яка магія у цей день вважається великим гріхом.
- Ввечері заборонена будь-яка праця.
- Не можна лаятись і лихословити.
- Ні з ким не сваріться на Святвечір. Конфлікти й негативні емоції осквернять це світле свято.
Традиції Святвечора 24 грудня / Фото Unsplash
- Приведіть себе у порядок, перед тим як сідати за святковий стіл. Потурбуйтесь, щоб ваш одяг був чистим і свіжим, адже прихід Христа у цей світ потрібно зустріти з пошаною.
- Не вживайте алкоголю у свято.
- Якщо ви не скуштували усі 12 страв, то не можна вставати з-за столу.
- Не забувайте про покійних близьких. Варто помолитись за них і поставити на стіл додаткову тарілку з хлібом і сіллю.