Страстная неделя – это самый строгий период поста и самое грустное время для каждого верующего. Ведь, в течение этих семи дней Иисус Христос проходил путь измен, страданий и в конечном итоге умер, избавив нас от грехов. Страстная седмица насчитывает много запретов и правил, которых нужно придерживаться, потому что эта неделя является одной из самых скорбных для православных христиан в году.

Страстная неделя 2021 (или Страстная Седмица) начнется 26 апреля и продлится до Пасхи. А уже 2 мая, православные будут отмечать великий праздник Воскресения Христова.

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Страстная неделя 2021: что можно и нельзя делать по дням

Великий понедельник

В первый день Страстной недели, Великий понедельник, верующие начинают подготовку к Пасхе. В этот день хозяева и хозяйки убирают в своих домах и занимаются другими домашними делами. Верят, что уборку надо начать еще до восхода солнца, чтобы с первыми лучами светила в дом вошла благодать.

Также, в понедельник стоит выбросить, или раздать вещи, которые вам уже не нужны. В этот день необходимо придерживаться строгого поста и разрешается только один прием сырой пищи – вечером. Запрещено веселиться, шуметь и ругаться.

Великий вторник

В Великий вторник верующие посещают Литургию в храме, где упоминаются притчи, поведанные Иисусом в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о десяти девах и талантах, о Страшном суде и конце Света. Обычно, в этот день люди заготавливают и покупают продукты, которые положат в пасхальную корзину.



Что класть в пасхальную корзину / 24 канал

В Великий вторник не разрешается употреблять алкоголь, запрещается самобичевание, грустить и плакать.

Великая среда

В Великую среду люди продолжают готовиться к тому, чтобы встретить светлый праздник Пасхи. Верующие далее соблюдают строгий пост. Также готовят яйца для окрашивания и продукты для куличей. В среду запрещено посещать кладбища и ходить на могилы близких. Не рекомендуют в этот день точить ножи, ведь это может привести к болезни близких.

Чистый четверг

В Великий четверг или Чистый четверг на Службах Божьих говорится о Тайной Вечере Иисуса Христа с апостолами, на которой он установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также читается молитва Сына Божия в Гефсиманском саду.

Чистый четверг посвящается духовному и физическому очищению человека. В этот день необходимо встать на рассвете и принять ванну или душ. В древности наши предки на Чистый четверг умывались росой, чтобы быть здоровыми. В этот день заканчиваются все уборки домов.



Что нельзя и можно делать в Страстную неделю / Фото Pixabay

Страстная пятница

Страстная пятница считается самым скорбным и суровым днем поста, ведь в этот день Иисуса распяли на кресте и он умер. Важно в эту пятницу полностью отказаться от еды, а также стоит провести этот день в тишине и искренних молитвах. Запрещен любой физический труд, под строгим запретом также веселье, песнопения и танцы.

Великая суббота

В последний день Страстной Седмицы, в Великую субботу, запрещено устраивать шум и гам. Этот день посвящен молчанию, в знак чествования смерти Христа. В субботу нельзя одалживать деньги и соль. Запрещены любые мероприятия с весельем, нельзя слушать музыку. В Великую субботу принято сухоядение: можно есть невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи.