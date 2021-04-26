Страсний тиждень – це найсуворіший період посту й найсумніший час для кожного вірянина. Адже, протягом цих семи днів Ісус Христос проходив шлях зрад, страждань і в кінцевому помер, позбавивши нас від гріхів. Страсна Седмиця налічує багато заборон і правил, яких треба дотримуватись, бо цей тиждень є одним із найскорботніших для православних християн у році.

Страсний тиждень 2021 (або Страсна Седмиця) розпочнеться 26 квітня і триватиме до Великодня. А вже 2 травня, православні відзначаютимуть велике свято Воскресіння Христового.

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Страсний тиждень 2021: що можна і не можна робити за днями

Великий понеділок

У перший день Страсного тижня, Великий понеділок, віряни починають підготовку до Великодня. У цей день господарі та господині прибирають у своїх оселях й займаються іншими домашніми справами. Вірять, що прибирання треба почати ще до сходу сонця, аби з першими промінями світила у дім увійшла благодать.

Також, у понеділок варто повикидати, або пороздавати речі, які вам вже не потрібні. У цей день необхідно притримуватись суворого посту й дозволяється лише один прийом сирої їжі – увечері. Заборонено веселитись, галасувати та лаятись.

Великий вівторок

У Великий вівторок віряни відвідують Службу Божу у храмі, де згадуються притчі, повідані Ісусом у Єрусалимському храмі: про данину кесареві, про воскресіння мертвих, про десять дів і таланти, про Страшний суд і кінець світу. Зазвичай, у цей день люди заготовлюють і купують продукти, як покладуть у великодній кошик.



Що класти у великодній кошик / 24 канал

У Великий вівторок не дозволяється вживати алкоголь, забороняється побиватись, сумувати й плакати.

Велика середа

У Велику середу люди продовжують готуватись до того, щоб зустріти світле свято Великодня. Віряни далі дотримуються суворого посту. Також готують яйця для фарбування і продукти для пасок. У середу заборонено відвідувати кладовища й ходити на могили близьких. Не рекомендують у цей день точити ножі, адже це може призвести до хвороби близьких.

Чистий четвер

У Великий четвер, або Чистий четвер на Службах Божих мовиться про Таємну Вечерю Ісуса Христа з апостолами, на якій він встановив таїнство Євхаристії та здійснив омивання ніг учнів, а також молитву Сина Божого в Гетсиманському саду.

Чистий четвер присвячується духовному й фізичному очищенню людини. У цей день необхідно встати удосвіта й прийняти ванну чи душ. У давнину наші предки на Чистий четвер вмивались росою, аби бути здоровими. Цього дня закінчуються усі прибирання осель.



Що не можна і можна робити у Страсний тиждень / Фото Pixabay

Страсна п'ятниця

Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим й найсуворішим днем посту, адже у цей день Ісуса розіп'яли на хресті й він помер. Важливо у цю п'ятницю повністю відмовитись від їжі, а також варто провести цей день у тишині й щирих молитвах. Заборонена будь-яка фізична праця, під суворою забороною також є веселощі, співи й танці.

Велика субота

В останній день Страсної Седмиці, у Велику суботу, заборонено влаштовувати шум й галас. Цей день присвячений мовчанню, у знак вшанування смерті Христа. В суботу не можна зичити гроші та сіль. Заборонені будь-які заходи з веселощами, не можна слухати музику. У Велику суботу прийняте сухоїдіння: можна їсти неварену рослинну їжу, хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, сухофрукти, мед, горіхи.