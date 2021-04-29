Название Страстной пятницы происходит от выражения "Страсти Христовы". Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус был осужден на казнь, совершил крестный путь на Голгофу, где был распят. Что в этот день можно делать, а что запрещается согласно украинским обычаям - читайте дальше.

Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели, так как в этот день закончилась земная жизнь Иисуса Христа, которую он принес в жертву, чтобы спасти человеческий род. Однако, даже умирая на кресте, Спаситель молился за всех людей, включая тех, кто его распял. Иисус произнес те легендарные слова, которые четко обозначили неосознанность и абсурдность в человеческой натуре: "Отче, прости им, ибо не ведают, что творят".

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Что нельзя делать в Страстную пятницу

В этот скорбный день очень важно соблюдать пост. Рекомендуется вообще отказаться от еды. Только вечером, после выноса плащеницы, можно позволить себе кусочек хлеба и стакан воды.



В Страстную пятницу нужно соблюдать пост

В этот день запрещено выполнять любую работу – нельзя ни шить, ни резать, ни убирать. Следует завершить всю уборку в Чистый четверг. Нельзя работать и на земле. Верят, если посеять или посадить растение в этот день, то оно заболеет и не даст плода.

Для того, чтобы не потерять красоту, женщинам не рекомендуют делать косметические процедуры или подстригать волосы. Нельзя веселиться, танцевать и петь. Считали, кто в этот день будет радоваться, тот весь год будет плакать и побиваться.

Что можно делать в Страстную пятницу

В этот день обязательно надо посетить храм. В Великую пятницу Божественная литургия не правится, зато читается Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня отправляется вечерня, на которой к верующим выносят плащаницу.



Что можно делать в Страстную пятницу

Со службы домой нужно принести двенадцать церковных свечей. Нужно поставить их в том месте, где у вас стоят иконы, и дать догореть до конца. Считают, что эти свечи наполнят дом сильной положительной энергией и будут защищать семью от бед.

Возникают противоречия относительно того, надо ли выпекать куличи в пятницу, или лучше перенести это дело на субботу. Одни приметы утверждают, что кулич, испеченный в Страстную пятницу, не испортится и никогда не покроется плесенью. Другие же отрицают это и говорят, что выпечка не удастся, так как в этот святой день нельзя заниматься кухонными делами.